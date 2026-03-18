ETS-sretees i OZE-sroze, czyli polityczna burza wokół cen prądu
W Polsce rozgorzała dyskusja na temat przyszłości unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla (EU ETS), który wpływa m.in. na ceny prądu. Jedni chcą całkowitego wyjścia z systemu, inni apelują o jego modyfikację. W tej politycznej burzy wszyscy zgadzają się jednak, że działający od dwóch dekad mechanizm wymaga zmian. – ETS-sretees i OZE-sroze to dzisiejszy język opozycji. Dbanie o polskie interesy wymaga czegoś więcej – stwierdził premier Donald Tusk tuż przed czwartkowym unijnym szczytem.
18.03.2026, 18:32
Elektrownia Bełchatów opalana węglem brunatnym jest największym emitentem CO2 w Polsce. Fot.: PAP/Leszek Wdowiński
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego UE pracuje nad rewizją systemu handlu emisjami CO2.
- Jakie pomysły na zmiany w systemie ma polski rząd.
- Jakie propozycje wysuwają prezydent, partie opozycyjne i eksperci.