Kategoria artykułu: Polityka
Szef OGB: Premier Tusk mówi językiem PiS sprzed lat, prawica nie ma z nim o co się kłócić (WYWIAD)
– Tusk lubi polityczne zagrania i budowanie sprytnych obrazów. Jednak gdy trzeba twardo rządzić i mozolnie zmieniać struktury państwa, idzie mu to średnio – mówi Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Rozmawiamy m.in. o bieżącym układzie sił po stronie rządowej i opozycyjnej oraz o referendum w Krakowie.
08.06.2026, 04:30
– Ludzie jednak ostatecznie i tak głosują własnym portfelem oraz poczuciem tego, czy po prostu żyje im się lepiej, czy gorzej. W Polsce PiS stracił władzę dlatego, że po fali inflacyjnej i pocovidowej większość uznała, że jej standard życia się pogorszył – mówi Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Fot. OGB
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wyzwania kampanijne na rok przed wyborami stoją przed głównymi obozami politycznymi.
- Kto jest „dobrym wnuczkiem” na prawicy i, zdaniem Pawłowskiego, ma obiecujące perspektywy.
- Kto zdaniem szefa OGB dobrze radzi sobie we współczesnych kampaniach internetowych.