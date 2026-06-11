Kategoria artykułu: Biznes
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Sztuczna inteligencja i geopolityka zmieniają reguły łańcuchów dostaw. Wygrywają najbardziej innowacyjni
Bezpiecznie już było. Ten tytuł, którego użyliśmy w naszym wideocaście „Przełom”, wibruje w głowach menedżerów logistyki, wymuszając na nich porzucenie pogoni za efektywnością na rzecz budowania systemów gotowych na nieoczekiwane wstrząsy. Zbyt wolna reakcja na nagłe wydarzenia może słono kosztować.
11.06.2026, 03:50
Rosnąca nieprzewidywalność geopolityczna staje się stałym elementem krajobrazu dla menedżerów logistyki. Nowoczesne firmy szukają rozwiązań na to wyzwanie w narzędziach technologicznych. Fot. Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego model „just in time” przestaje sprawdzać się w logistyce.
- Jaką rolę w planowaniu logistyki może odegrać sztuczna inteligencja.
- Jakie zjawiska na rynku pracy zagrażają innowacjom w logistyce.