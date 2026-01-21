Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Współpraca z partnerem
Technosymbioza i dane. Automaty nie zastąpią menedżerów, ale skrócą czas decyzji
Debata o sztucznej inteligencji przesuwa się dziś od futurystycznych wizji całkowitego zastąpienia zarządów przez algorytmy w stronę znacznie bardziej pragmatycznych pytań o efektywność operacyjną. Choć coraz częściej pojawiają się tezy, że nawet duże organizacje mogą być w przyszłości zarządzane niemal autonomicznie, rzeczywistość biznesowa wymaga znacznie bardziej wyważonego podejścia do roli AI w procesach decyzyjnych.
– Jako ludzkość jesteśmy gatunkiem technosymbiotycznym, zależnym od technologii od momentu okiełznania ognia. Jednak proces adaptacji nowych narzędzi wymaga czasu i zrozumienia ich ograniczeń - mówi dyrektor ds. wsparcia sprzedaży SAP Polska Marcin Demkiw. Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego realna transformacja oparta na AI zależy przede wszystkim od jakości danych.
- Jakie ryzyka pojawiają się, gdy firmy próbują zastępować decydentów algorytmami.
- Co – zdaniem dyrektora ds. wsparcia sprzedaży SAP Polska Marcina Demkiwa – będzie kluczowe dla rynku pracy w erze sztucznej inteligencji.