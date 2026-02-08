Kategorie artykułu: Polityka Świat
Tajlandia gra o demokrację. Wysoka stawka wyborów
Niedzielne wybory parlamentarne i referendum konstytucyjne w Tajlandii to szansa na zmniejszenie wpływów generałów, pozostających w sojuszu z dworem królewskim i sprzyjającą mu oligarchią. To także nadzieje na powrót pełnej demokracji. Ale w kraju, w którym jeszcze niedawno rządziła wojskowa junta, nie ma pewności czy establishment uszanuje wolę wyborców.
08.02.2026, 06:00
Przedterminowe głosowanie w Bangkoku. Fot. Kongpob Jamsri / Thai News Pix/ Gettyimages.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego nadchodzące wybory mogą być przełomem w tajlandzkiej polityce.
- Jaką rolę w azjatyckim królestwie odgrywają wojskowi.
- Co mówią sondaże i czy Tajlandia ma szansę na polityczną stabilność.