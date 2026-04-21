Think Tank The Company tworzy Radę ds. MŚP

2,3 mln polskich firm sektora MŚP zatrudnia 6,9 mln ludzi i inwestuje 132 mld zł rocznie. Jednak mimo tego ich głos nie jest ani reprezentowany, ani słyszalny. Same raporty i postulaty biznesu niczego bowiem nie zmienią.

Ten sektor polskiej gospodarki ma istotny problem. Z jednej strony odpowiada za 46,6 proc. PKB, z drugiej strony nie jest w stanie przełamać barier systemowych. Raport PARP o stanie sektora MŚP w Polsce z 2025 roku pokazuje obraz pełen kontrastów. Z jednej strony widać wyraźną siłę sektora — MŚP stanowią 99,8 proc. wszystkich firm, odpowiadają za 46,6 proc. PKB i zatrudniają 6,9 mln osób. Dodatkowo nakłady inwestycyjne rosną o 7,8 proc. rocznie, a wydatki na badania i rozwój zwiększają się o 18,8 proc.

Z drugiej strony sektor mierzy się z poważnymi barierami rozwojowymi. Przeżywalność nowych firm wynosi jedynie 59,2 proc., a poziom adaptacji AI to zaledwie 5,9 proc. Eksport pozostaje niski — 4,9 proc. firm sprzedaje produkty za granicę, a tylko 0,8 proc. usługi. Innowacyjność deklaruje 34,6 proc. przedsiębiorstw, a produktywność wynosi 155 tys. euro na firmę wobec 277 tys. euro średnio w UE. Na te wyzwania nakłada się również poziom wynagrodzeń — pracownik mikrofirmy zarabia średnio 4 828 zł, co stanowi wyraźnie mniej niż w większych podmiotach.

Kto wchodzi w skład Rady ds MŚP?

Teraz problemami MŚP zajmie się rada Think Tanku, w którym działają czołowi polscy przedsiębiorcy. Zajmie się ona choćby bezpieczeństwem energetycznym, wdrożeniem AI, ekspansją międzynarodową małego i średniego biznesu oraz kształtem państwa w ciągu najbliższych 10 lat.

– System obciążeń nie zostawia mikroprzedsiębiorcom miejsca na rozwój i na inwestowanie w pracowników. Rada ds. MŚP chce proponować konkretne zmiany, aby te liczby się zmieniły. Rada ds. MŚP istnieje po to, żeby te liczby się zmieniły – nie przez kolejny raport, ale przez konkretne zmiany – wyjaśnia Adam Niedziółka, przewodniczący Rady ds. MŚP.

Skład Rady ds. MŚP tworzy 21 przedsiębiorców reprezentujących różne branże i doświadczenia biznesowe. Na jej czele stoi przewodniczący Adam Niedziółka (ADN), a funkcje wiceprzewodniczących pełnią Jędrzej Karasek (Primavera Parfum) oraz Paweł Łossowski (Ever Grupa). Wśród członków znaleźli się m.in. Rafał Chrapkowicz (Pako Lorente), Grzegorz Ciwoniuk (Workai), Beata Drzazga (BetaMed), Marcin Ejma (Eagle) oraz Bartłomiej Hajduk (Fundacja Odzyskaj Środowisko).

W skład Rady wchodzą także Ryszard Hołubniak (DCU), Michał Jesionowski (Jesion Inwestycje), Andrzej Ladziński (GWW), Tomasz Macherowski (Grupa Transportowa), Piotr Marczak (Mago), Łukasz Milewski (Peritum First), Jakub Nowak (JNT Group), Anna Pawelak (Elplast+), Karol Popa (GAVIA Scaling Up), Dawid Pyszniak (Compass & Partners), Adriana Stempkowska (TSC), Róża Szafranek (HR Hints) oraz Mikołaj Wroniszewski (Aicon X-ray).

Brzoska: to nie jest problem jakości przedsiębiorców

– Polscy przedsiębiorcy od lat pokazują, że ambicja i gotowość do inwestowania są fundamentem rozwoju gospodarki. Każdego roku przeznaczają około 132 mld zł na rozwój swoich firm, a nakłady na badania i rozwój rosną w tempie 19 proc. rok do roku. To nie są dane kraju peryferyjnego – to sygnał gospodarki, która chce konkurować na najwyższym, globalnym poziomie. A jednak wciąż zderzamy się z twardą rzeczywistością: produktywność polskich firm pozostaje o 44 proc. niższa niż średnia unijna. To nie jest problem jakości przedsiębiorców, ich kompetencji czy etosu pracy – tłumaczy Rafał Brzoska, przewodniczący Rady Fundacji Think Tank The Company.

– Problemem jest otoczenie systemowe, które nie nadąża za dynamiką biznesu. Nadmierna złożoność regulacyjna, niestabilność prawa, ograniczony dostęp do kapitału rozwojowego czy niedostateczne wsparcie dla innowacji sprawiają, że potencjał firm nie przekłada się w pełni na wyniki. Dlatego potrzebujemy dziś nie tylko korekt, ale jakościowej zmiany w podejściu do polityki gospodarczej – dodaje Rafał Brzoska.

Dziś stawką nie jest już tylko wzrost – stawką jest zdolność do konkurowania z najbardziej zaawansowanymi gospodarkami

– Rada ds. MŚP może być ważnym krokiem w tym kierunku – pod warunkiem, że stanie się realną platformą współpracy, a nie wyłącznie ciałem doradczym bez wpływu. Kluczowe jest połączenie perspektywy dużych przedsiębiorstw, które mają skalę i dostęp do rynków międzynarodowych, z dynamiką i elastycznością sektora małych i średnich firm. Silna gospodarka nie powstaje w izolacji. Powstaje tam, gdzie instytucje publiczne rozumieją tempo zmian rynkowych i aktywnie wspierają przedsiębiorców w skalowaniu działalności, inwestowaniu w innowacje i ekspansji zagranicznej. Jeśli Polska rzeczywiście aspiruje do roli jednej z kluczowych gospodarek świata, porównywalnej z krajami G20, musi budować system, który działa jak akcelerator, a nie hamulec. Dziś stawką nie jest już tylko wzrost – stawką jest zdolność do konkurowania z najbardziej zaawansowanymi gospodarkami. Mamy kapitał, mamy ludzi, mamy ambicje. Teraz potrzebujemy instytucji, które będą dla biznesu partnerem, a nie barierą – podsumowuje Rafał Brzoska.

– W biznesie nikt nie startuje z pozycji lidera rynku – każda wielka dziś firma była kiedyś małym garażowym przedsięwzięciem, bez skali, bez zaplecza, ale z ambicjami i gotowością do podejmowania ryzyka. Sami przeszliśmy tę drogę, doskonale rozumiejąc wyzwania, z jakimi mierzą się firmy na takim etapie wzrostu. Dziś polski sektor MŚP to ponad 2 miliony firm, które tworzą blisko połowę polskiego PKB i zatrudniają miliony ludzi – a mimo to ich głos wciąż jest zbyt słabo słyszalny w procesie decyzyjnym. Dlatego chcemy, aby przedsiębiorcy MŚP mieli nie tylko reprezentację, ale realny wpływ na kształt regulacji i kierunek zmian. Bo silna gospodarka zaczyna się od fundamentu, a tym fundamentem są właśnie małe i średnie firmy – mówi Michał Sołowow, przewodniczący Rady Biznesu Think Tank The Company.

Czym jest Think Tank The Company?

Think Tank The Company to apolityczny ośrodek, który łączy głos przedsiębiorców z praktyką biznesową. Działa na rzecz konkurencyjności i innowacyjności Polski. Zabezpieczeniem tej organizacji jest Rada Biznesu, tworzona przez takich przedsiębiorców jak Rafał Brzoska czy Michał Sołowow. Powstał na bazie inicjatywy SprawdzaMY, która zgłosiła 522 propozycje deregulacyjne, z czego 164 stały się prawem. Odpowiada też za realne działania – choćby za budowę osiedla dla powodzian w Stroniu Śląskim, gdzie 24 rodziny otrzymały domy w 10 miesięcy po tragedii w 2024 r.

Opiera się na czterech filarach działania. To deregulacja, gospodarka i konkurencyjność, innowacje i przyszłość oraz wizerunek przedsiębiorcy i społeczeństwo.