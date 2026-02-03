Think Tank The Company. Startuje organizacja przedsiębiorców, która ma rozkręcić Polskę. „Administracja może działać tak sprawnie, jak najlepsze firmy”

Polska zaczyna odgrywać kluczową rolę w Europie i na świecie. Przynajmniej pod względem gospodarczym. Warszawa została zaproszona na obrady grupy G20. Na razie jako obserwator, choć może też wkrótce dołączyć do prestiżowego klubu 20 najpotężniejszych gospodarek świata. Dlatego też potrzebuje wzmacniać innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.

To tylko jeden z kilku powodów, dla których polscy przedsiębiorcy postanowili założyć organizację, która pomoże nie tylko w rozwoju gospodarki, ale także pozwoli na znalezienie odpowiedzi na najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi nasz kraj.

Warto wiedzieć Think Tank The Company Za Think Tank The Company, a dokładniej Radą Biznesu i MŚP, stoi wiele kluczowych nazwisk w polskim biznesie: dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz – Adamed, Rafał Brzoska – Integer (Przewodniczący Rady Fundacji), Artur Dela – Eneris, Robert Dobrzycki – Panattoni, Dariusz Gałęzewski – OSHEE, Mariusz Górecki – Atlas Ward, Agnieszka Hipś – CLIP Group, Paweł Jarski – Elemental Group, César Lipka – Grupa LipCo Foods, Tomasz Misiak – Mizyak Fund, Krzysztof Pawiński – Maspex, Bartosz Skwarczek – G2A.COM, Michał Sołowow – MS Galleon (Przewodniczący Rady Biznesu), Michał Wypychewicz – Koronea Family Office/ZPUE.

Za sterami nowej organizacji zasiada Ryszard Chmura, prezes Corporate Connections. Dyrektorem generalnym jest Adam Malinowski, dyrektor projektu SprawdzaMY. Funkcję dyrektor zarządzającej objęła Eliza Kruczkowska, do niedawna dyrektorka departamentu rozwoju innowacji w PFR.

Polska i koniec „montowni Europy”

Jak tłumaczą twórcy Think Tank The Company, kończy się przewaga Polski jako „montowni Europy”. Mija bowiem era taniej pracy czy łatwej dostępności funduszy unijnych. Jakość i tempo rozwoju będą więc zależne od sprawnych instytucji, jakości i stabilności prawa, innowacji i bezpieczeństwa energetycznego. Tymczasem polscy przedsiębiorcy pokazują, że umieją działać szybko i skutecznie. Pomogli powodzianom z 2024 r., budując całe osiedle mieszkaniowe. Dołączyli też do akcji „Ciepło dla Kijowa”, błyskawicznie organizując pomoc humanitarną i sprzętową dla mieszkańców Ukrainy, cierpiących w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę cywilną. Biorą też udział w poprawie warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Chociażby przez inicjatywę SprawdzaMY, pomagającej w deregulacji gospodarki. Wiele pomysłów zostało już zrealizowanych przez rząd.

– Think Tank The Company powstaje jako efekt doświadczeń z inicjatywy SprawdzaMY Rafała Brzoski. Nie potrzebujemy więcej interwencji państwa, lecz lepszej jakości polityki. Przykładowo, stabilnego prawa, przejrzystych procedur, długofalowej strategii i przewidywalnych regulacji – tłumaczy Eliza Kruczkowska.

Jak zapewnia, celem organizacji jest wzmocnienie głosu przedsiębiorców w debacie publicznej.

– Firmy tworzą znaczną część PKB, miejsc pracy i eksportu, mają więc wyjątkową wiedzę na temat funkcjonowania państwa. Think Tank The Company powstał właśnie po to, by ten potencjał zamieniać w mądre decyzje i dobre warunki rozwoju dla polskich firm. W skrócie – gramy na Polskę – deklaruje Eliza Kruczkowska.

Think Tank The Company ma być miejscem, w którym głos przedsiębiorców ma się spotkać z głosem ekspertów. U jego podstaw stoi Rada Biznesu, czyli grupa najważniejszych polskich przedsiębiorców z Rafałem Brzoską i Michałem Sołowowem na czele.

Brzoska: biznes potrzebuje stabilnego i zrozumiałego otoczenia prawnego

– Budowanie siły polskiej gospodarki nie jest dziś kwestią dalszego przyspieszania wzrostu, lecz podniesienia jakości jego fundamentów. Polska osiągnęła poziom rozwoju, na którym o przewadze konkurencyjnej decydują już nie tylko niskie koszty pracy, dostęp do kapitału czy skala rynku. Decyduje sprawność instytucji, przewidywalność regulacyjna i zaufanie między państwem, biznesem a społeczeństwem. Bez stabilnego, zrozumiałego i egzekwowanego otoczenia prawnego nawet najlepsi przedsiębiorcy ograniczają ambicje, a kapitał, zamiast inwestować długoterminowo, szuka bezpieczeństwa – tłumaczy Rafał Brzoska, twórca i CEO InPost.

Jak zaznacza, silna gospodarka wymaga państwa, które działa jak kompetentny partner, a nie jak nieprzewidywalny regulator.

– Oznacza to, chociażby prosty i spójny system podatkowy, sprawne sądownictwo gospodarcze, realną ocenę skutków regulacji oraz koordynację instytucji publicznych wspierających rozwój firm. Pokazaliśmy w ramach Inicjatywy SprawdzaMY, jak skutecznie i sprawnie upraszczać prawo oraz ułatwiać funkcjonowanie obywateli, przedsiębiorców i administracji. Teraz czas na kolejne kroki – budowanie zaufania do państwa musi być procesem ciągłym – tłumaczy biznesmen.

Zdaniem twórcy InPostu, jedyną szansą dla Polski jest zachowanie konkurencyjności naszej gospodarki. To możliwe w powiązaniu ze stabilnością otoczenia prawnego i gospodarczego. W efekcie powstaje zaufanie. Zarówno do instytucji publicznych, jak i samej przedsiębiorczości.

– Jeśli przedsiębiorcy nie wierzą w stabilność systemu, a społeczeństwo nie widzi w nich motoru rozwoju, kraj wpada w pułapkę średniego rozwoju mimo imponujących danych makroekonomicznych. Wzmocnienie polskiej gospodarki wymaga więc nie tylko kolejnych programów doraźnych, lecz strategicznej poprawy jakości instytucji, która uwolni kapitał, ambicje i przedsiębiorczość – już obecne w Polsce – podsumowuje Rafał Brzoska.

Sołowow: trzeba, by polska administracja działała sprawnie, jak najlepsze firmy

– Przez lata obserwowałem, jak polscy przedsiębiorcy budują wspaniałe firmy pomimo barier systemowych – mówi z kolei Michał Sołowow, przewodniczący Rady Biznesu think tanku.

Właściciel m.in. firmy Synthos uważa, że Think Tank The Company daje szansę, by zmienić te bariery. Ponadto może zmienić administrację tak, by działała tak sprawnie, jak najlepsze firmy.

– To projekt, który wykracza poza interesy pojedynczych branż. To inwestycja w fundamenty polskiej konkurencyjności na najbliższe dekady – dodaje Michał Sołowow.

Twórcy Think Tank The Company chcą, by relacje między biznesem a państwem przeszły z modelu konfrontacyjnego na model współpracy „państwo z biznesem”.

– Dzięki Inicjatywie SprawdzaMY udowodniliśmy, że da się działać szybko i konkretnie – tłumaczy Ryszard Chmura, prezes Think Tank The Company.

Jak dodaje, think tank to następny krok.

– To narzędzie, które łączy przedsiębiorców, ekspertów i decydentów, by budować gospodarkę opartą na innowacjach, ekspansji międzynarodowej i przewadze konkurencyjnej – zaznacza Ryszard Chmura.

Nowy think tank ma więc m.in. monitorować jakość stanowionego prawa, wspierać innowacje, budować wizerunek przedsiębiorczości oraz zamieniać pomysły przedsiębiorców w gotowe propozycje zmian w Polsce. Trzema głównymi zasadami nowej organizacji są jakość, sprawczość i apolityczność.

– Udział Polski w G20 to nie tylko prestiż, ale test dojrzałości. Świat sprawdza, czy potrafimy budować instytucje na miarę XXI w. – mówi Małgorzata Adamkiewicz z Rady Biznesu.

Jak zapewnia, Think Tank The Company pokazuje, że współpraca biznesu, ekspertów i rządu w Polsce działa transparentnie i przynosi realne efekty.

Postulaty think tanku przejdą specjalną ścieżkę przed ich ogłoszeniem

Twórcy Think Tank The Company zapewniają, że nie będzie on reprezentował pojedynczych branż czy grup przedsiębiorców. Zanim postulaty zostaną oficjalnie ogłoszone, przejdą specjalne testy. Gdy okaże się, że służą całej gospodarce i przynoszą korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom oraz konsumentom, zostaną zaprezentowane.

Jak deklaruje dyrektor generalny think tanku Adam Malinowski, organizacja działać będzie „konkretnie i mierzalnie”, bez pustych deklaracji.

– Nie interesują nas deklaracje i manifesty, interesują nas rezultaty. Każdy projekt, każda analiza, każda rekomendacja musi przekładać się na realne zmiany w polskiej gospodarce. Think tank to organizacja budowana przez przedsiębiorców – więc działa jak przedsiębiorstwo: szybko, efektywnie, z nastawieniem na cel – zapowiada Adam Malinowski.

Zdaniem eksperta Czego potrzebuje świat innowacji Jeśli chcemy, by polska gospodarka rozwijała się szybciej, musimy zacząć traktować innowacje jako element strategiczny, a nie wyłącznie rynkowy.



Po pierwsze, państwo powinno być świadomym klientem – tam, gdzie polskie lub europejskie technologie spełniają wymagania, to one powinny być wybierane w pierwszej kolejności. To pozwala budować lokalne kompetencje i skalę.



Po drugie, kluczowe jest to, kto finansuje innowacje. Im więcej prywatnego kapitału z Polski będzie trafiać do rodzimych founderów i funduszy venture capital działających w naszym regionie, tym większa część wartości dodanej zostanie w kraju w długim terminie.



Wreszcie, Europa potrzebuje prostych i wspólnych ram dla firm technologicznych – takich jak standard EU-inc oraz jednolite zasady inwestycyjne (np. SAFE) – aby europejskie startupy mogły skalować się globalnie bez konieczności korzystania z amerykańskich struktur. Są to również cele realizowane przez Startup Poland, która jako reprezentant głosu polskich founderów jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami przy wdrażaniu tych postulatów w praktyce.

Jak będzie działać Think Tank The Company

Zdaniem Adama Malinowskiego Polska przestała być krajem taniej pracy, a stała się krajem ambitnych firm.

– To przedsiębiorczość napędza dziś innowacje, ekspansję międzynarodową i odporność gospodarki. Dziś mamy doświadczenie, skalę i kapitał, by współtworzyć przyszłość kraju. Think Tank The Company powstał właśnie po to, by ten potencjał zamieniać w mądre decyzje i dobre warunki rozwoju dla polskich firm – dodaje Eliza Kruczkowska, dyrektor zarządzająca.

Przez wiele lat Eliza Kruczkowska pracowała w PFR, gdzie odpowiadała za wsparcie krajowych innowacji. Od grudnia 2025 r. jako jedyna Polka dołączyła do European Innovation Council.

– Moja droga zawodowa, zarówno w European Innovation Council, PFR, jak i wcześniej w Startup Poland zawsze koncentrowała się na rozwoju przedsiębiorczości i budowie silniejszej gospodarki. Pracując przy instrumentach finansowych, widziałam, jak ogromny potencjał mają polskie firmy. Widziałam też jak wiele barier regulacyjnych, instytucjonalnych i systemowych ogranicza ich skalowanie – tłumaczy Eliza Kruczkowska.

Zdaniem nowej szefowej Think Tank The Company, to, że Polska stała się dwudziestą gospodarką na świecie pod względem PKB i została zaproszona do G20, było możliwe m.in. dzięki energii przedsiębiorców, integracji z Unią Europejską i modernizacji kolejnych sektorów.

– Jednocześnie model oparty na taniej pracy i absorpcji zewnętrznego kapitału się wyczerpuje. Coraz wyraźniej widać, że o tempie dalszego rozwoju nie zdecyduje już wyłącznie dostęp do finansowania. Potrzebna jest jakość instytucji, stabilność prawa i zdolność państwa do współpracy z biznesem. Dla mnie przejście z sektora funduszy i VC do think tanku jest naturalną konsekwencją tej obserwacji. Chcę pracować nie tylko nad finansowaniem wzrostu, ale nad warunkami systemowymi, które ten wzrost umożliwiają – deklaruje Eliza Kruczkowska.

Główne wnioski Powstanie Think Tank The Company to próba stworzenia trwałej platformy współpracy między biznesem, ekspertami a administracją publiczną. Jego celem jest nie tylko poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Także budowa instytucji państwowych odpowiadających na potrzeby współczesnej gospodarki. Inicjatywa zakłada działania oparte na analizach, konkretnych rekomendacjach i testowanych postulatach. Mają one przynosić mierzalne efekty dla całej gospodarki, nie tylko wybranych branż. Twórcy Think Tank The Company podkreślają, że Polska przekroczyła etap rozwoju oparty na taniej sile roboczej i funduszach unijnych. Wymusza to nową strategię gospodarczą. Kluczowymi wyzwaniami są obecnie stabilność prawa, przewidywalność regulacyjna oraz sprawność instytucji państwowych. Zdaniem liderów organizacji, dalszy rozwój będzie możliwy tylko wtedy, gdy państwo stanie się partnerem dla biznesu. Potrzebne są przejrzyste zasady i wsparcie innowacyjności oraz ekspansji polskich firm. Organizacja gromadzi znaczące postacie polskiego biznesu i buduje swoją wiarygodność na dotychczasowych osiągnięciach, takich jak Inicjatywa SprawdzaMY. Liderzy, tacy jak Rafał Brzoska czy Michał Sołowow, deklarują chęć wpływania na systemowe zmiany przez doświadczenie przedsiębiorców i ekspertyzę analityczną. Think Tank The Company ma działać jak dobrze zarządzana firma: szybko, skutecznie i bez zbędnych deklaracji. Jej fundamentem są trzy zasady. Jakość, sprawczość i apolityczność.



Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.