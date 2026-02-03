Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Think Tank The Company. Startuje organizacja przedsiębiorców, która ma rozkręcić Polskę. „Administracja może działać tak sprawnie, jak najlepsze firmy”
Najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu zakładają nowy, apolityczny Think Tank The Company. Ma on połączyć doświadczenie przedsiębiorców z profesjonalnymi analizami ekspertów i stworzyć w ten sposób zarówno wsparcie dla innowacji, jak i poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Rafał Brzoska wraz z czołowymi polskimi przedsiębiorcami zakłada Think Tank The Company. Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego najważniejsi polscy przedsiębiorcy postanowili stworzyć niezależny think tank i jak ma on zmieniać zasady gry w polskiej gospodarce.
- Które konkretne bariery systemowe mają być likwidowane, by polski biznes mógł rozwijać się szybciej i skuteczniej. Dlaczego same fundusze unijne już nie wystarczą.
- Jak Think Tank The Company zamierza działać, by wprowadzać realne zmiany – bez pustych deklaracji, ale z konkretnymi projektami i analizami służącymi całemu społeczeństwu.