To już początek prekampanii przed wyborami w 2027 r. Sprawdzamy, gdzie opozycja spotyka się z wyborcami

Do wyborów parlamentarnych w 2027 r. pozostało jeszcze ok. 18 miesięcy. W polityce taki okres to epoka, ale już teraz widać, że część polityków prowadzi de facto wyborczą prekampanię. W poprzedniej elekcji prezydenckiej z uwagą obserwowaliśmy objazdy po kraju kandydatów, spośród których najczęściej z wyborcami spotykał się lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen.

Mentzen wyznaczył prekampanijne trendy

Mentzen odwiedził 340 powiatów (w Polsce jest łącznie 380 powiatów), czyli w zasadzie zwiedził cały kraj. Były kandydat Konfederacji na prezydenta jako pierwszy ze wszystkich kandydujących rozpoczął objazd po Polsce, bo już we wrześniu 2024 roku – na dziewięć miesięcy przed wyborami.

Sukces kampanii Mentzena w maju 2025 r. tkwi w pamięci partyjnych specjalistów od kampanii wyborczych. Wybory parlamentarne rządzą się oczywiście inną specyfiką niż wybory prezydenckie, bowiem jedna znana twarz z pewnością nie wystarczy do osiągnięcia sukcesów w wyborczej batalii. Partie opozycyjne są tego świadome i dlatego już dzisiaj możemy obserwować spotkania terenowe z potencjalnymi wyborcami.

Trzy główne grupy wyjazdowe Prawa i Sprawiedliwości

Najaktywniejsi na tym polu są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiS w ostatnim półroczu odwiedzili (lub jeszcze odwiedzą) ponad 60 miejscowości. Podziały wśród polityków partii są widoczne nawet na mapie wypraw przedwyborczych. Na łamach XYZ wielokrotnie opisywaliśmy tarcia między zwaśnionymi frakcjami partyjnymi, których zakończeniem miało być wskazanie Przemysława Czarnka na kandydata na premiera w 2027 r.

Spotkania Prawa i Sprawiedliwości można podzielić na kilka kategorii. Najbardziej „masowa” kategoria to oczywiście partyjne konwencje. Początkiem naszej analizy jest partyjna konwencja Myśląc Polska pod koniec października 2025 r. w Katowicach. Konwencja miała stanowić punkt zwrotny w ofensywie politycznej partii. To się nie udało, bo jednoznacznych wniosków z konwencji po prostu nie było. Zarazem widać, że po partyjnym zjeździe na Śląsku w trasę ruszyli politycy partii. Ale nie wspólnie.

We własną trasę pojechał Mateusz Morawiecki. Były premier był w 21 miejscowościach, m.in. na północy w Słupsku i Gdyni, na południowym zachodzie w Lubinie i Nysie, a także na południu w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Morawiecki niekiedy spotykał się z wyborcami solo, ale stawiał także na występy w duetach. Niedawno na Podbeskidziu pokazał się z byłą premier Beatą Szydło, a w Kaliszu wystąpił z europosłem Danielem Obajtkiem.

Morawiecki na jeden dzień przed konwencją partii w Krakowie, na której ogłoszono Przemysława Czarnka kandydatem na premiera, zorganizował własne wydarzenie programowe w Warszawie. Wystąpił tam m.in. z niezrzeszoną posłanką Pauliną Matysiak (wcześniej w Razem), Maciejem Wilkiem i Adamem Czarneckim ze stowarzyszenia Tak dla CPK. Spekulowano wówczas o możliwej secesji Morawieckiego z partii, ale nic takiego się ostatecznie nie wydarzyło i na razie niewiele wskazuje na to, aby tak się stało.

Szlaki maślarskie i szlaki premiera in spe

W osobną trasę pojechali adwersarze Morawieckiego w partii – europosłowie Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki związani z frakcją tzw. maślarzy. Politycy ruszyli w Polskę na spotkania ze studentami z cyklem Zmień nasze zdanie, którego przebieg i cele szeroko opisywaliśmy na naszych łamach.

Politycy odwiedzili dotychczas uczelnie m.in. we Wrocławiu, Lublinie, Białymstoku, Warszawie i Olsztynie. Wiemy, że spotkania mają odbyć się także m.in. w Krakowie, Poznaniu, Kaliszu i Gdańsku. Czy pojawi się na nich firmujący cykl swoją twarzą Przemysław Czarnek?

Dotychczas na żadnym spotkaniu z cyklu Zmień nasze zdanie Czarnka nie było, mimo że zapowiadano jego udział. Niedawna nominacja Przemysława Czarnka i podniesienie jego rangi sprawia jednak, że lubelski poseł ruszył we własną trasę. W ostatnich tygodniach spotkał się z mieszkańcami Katowic, Iławy (woj. warmińsko-mazurskie), Lubartowa (woj. lubelskie) i Kolbuszowej (woj. podkarpackie) i Staszowa (woj. świętokrzyskie). A to z pewnością dopiero początek.

Na mapie prekampanii odnotowaliśmy także wydarzenia organizowane przez innych działaczy w terenie. Jednak nie wpisują się one w żaden regularny trend. Ekspozycja przedwyborcza Prawa i Sprawiedliwości spoczywa obecnie na trzech filarach: spotkań Mateusza Morawieckiego, Przemysława Czarnka oraz duetu Bocheński-Jaki.

Razem ruszyło w Turbo Polskę

Objazd po Polsce już jesienią ubiegłego roku zapowiedzieli również politycy z Razem. W ramach cyklu Turbo Polska 2027 politycy Razem opowiadają o agendzie modernizacyjnej kraju w zakresie budowy elektrowni jądrowych, kolei dużych prędkości czy nowoczesnej edukacji publicznej.

O Polsce z „atomu, krzemu i stali zamiast z dykty” słyszeliśmy już w trakcie kampanii prezydenckiej Adriana Zandberga, współprzewodniczącego partii. Na rok 2027 politycy szykują podobną agendę.

Gdzie o niej opowiadają? Przewodniczący partii Adrian Zandberg i Aleksandra Owca odwiedzają przede wszystkim miasta średniej wielkości, które były niegdyś miastami wojewódzkimi. Partia w ten sposób chce poszerzyć swój elektorat w średniej wielkości ośrodkach. Dotychczas miała z tym problem – najwięcej wyborców Razem pozyskiwało dotychczas w największych metropoliach. Teraz Razem próbuje grać o głosy wyborców także poza nimi.

Politycy odwiedzili już większość miast na trasie Turbo Polski. Razem rozpoczęło objazd kraju od Bielska-Białej, po czym odwiedzili m.in. Piotrków Trybunalski, Włocławek, Konin, Tarnobrzeg czy Zamość. Politycy byli również w Rzeszowie i Bydgoszczy. Do końca trasy odwiedzą również Kalisz, Legnicę i Częstochowę.

Konfederacja przed ofensywą

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen w zeszłym roku prowadził kampanię wyborczą w tempie dotąd niespotykanym. By dotrzeć do jak największej liczby powiatów, starał się organizować po kilka spotkań dziennie w różnych miejscowościach. Na ostatniej prostej kampanii przed pierwszą turą zdarzało mu się w ciągu jednego popołudnia odwiedzić pięć miejscowości.

Choć były to spotkania krótkie, podobne w treści i nie zawsze możliwe były na nich bezpośrednie interakcje, to przyczyniły się do dobrego wyniki Sławomira Mentzena. W pierwszej turze zajął trzecie miejsce, zdobywając ponad 2,9 mln głosów. Dzięki temu odegrał istotną rolę w kampanii przed drugą turą.

Już po wyborach spotkań było mniej. Sławomir Mentzen jeszcze w sierpniu i we wrześniu kontynuował wydarzenia z cyklu Piwo z Mentzenem. Tym razem zapraszał na nie polityków spoza swojej partii. Udział w jego eventach wzięli udział m.in. Mateusz Morawiecki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Leszek Miller, Marcin Mastalerek, Michał Kamiński i pochodzący z Polski niemiecki eurodeputowany Tomasz Froelich.

Pojedyncze zrywy

Jesienią i zimą politycy Konfederacji wyhamowali z terenową aktywnością. Organizowali pojedyncze spotkania. Popularna europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik 31 stycznia zorganizowała dwa spotkania – w Gostyniu i w Zdunach w powiecie krotoszyńskim.

Bardziej aktywna w terenie jest druga eurodeputowana Konfederacji, Anna Bryłka. Pod koniec października organizowała spotkania w Bodzewie (okolice Gostynia) oraz we Wrocławiu, gdzie towarzyszyli jej posłowie Grzegorz Płaczek i Krzysztof Tuduj.

W połowie listopada europosłanka Bryłka spotkała się również z sympatykami w Barcicach koło Starego Sącza. Już w tym roku, między 15 stycznia a 5 marca, Anna Bryłka odwiedziła Zamość, Lublin, Piłę, Sieradz, Przasnysz, Święciechowa (k. Leszna) oraz Roszków (k. Rawicza). Na dwóch z tych spotkań towarzyszyli jej również inni działacze, w tym poseł Witold Tumanowicz.

Europoseł promował książkę

Nieco mniej aktywnie działa medialny europoseł Konfederacji Marcin Sypniewski. Od sierpnia organizuje spotkania, na których promuje swoją książkę „W krainie kwitnących dyrektyw”. Trasa promocyjna objęła 24 miejscowości w różnych częściach Polski. W tekście skupiamy się jednak na aktywności z ostatniego półrocza, co daje 19 spotkań. Europoseł Sypniewski zorganizował również dwa spotkania w oderwaniu od promocji książki.

Marcin Sypniewski odwiedził: Piłę, Bytom, Częstochowę, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Płock, Bydgoszcz, Zawiercie, Mysłowice, Żywiec, Łódź, Siedlce, Lubin, Lędziny, Tucholę, Chojnice, Gdańsk, Myszków i Żory.

Poza styczniową wizytą w Zamościu poseł Tumanowicz w pierwszy weekend marca odwiedził Radzyń Podlaski, Biłgoraj i Hrubieszów. Krzysztof Tuduj w styczniu odwiedził Kołobrzeg, a w listopadzie zeszłego roku Kłodzko, Lubin i Wałbrzych.

Poseł Krzysztof Mulawa w styczniu spotkał się z sympatykami w Żorach. Poseł Ryszard Wilk w październiku w Nowym Sączu organizował spotkanie poświęcone kryptowalutom, a w styczniu w Tarnowie poświęcone Zielonemu Ładowi. W swoim regionie jeszcze jesienią aktywny był poseł Krzysztof Szymański. Od końcówki października do połowy grudnia organizował spotkania w Lęborku, Chojnicach, Kartuzach, Rumi i Gdyni.

Na 31 marca spotkanie w rodzinnej Zielonej Górze zaplanował wicemarszałek sejmu Krzysztof Bosak. W ostatnich miesiącach nie działał w terenie. Podobnie jego żona Karina, również posłanka. Na początku tego roku urodziło im się czwarte dziecko

Wiosenna trasa Mentzena

Sławomir Mentzen niedawno zapowiedział serię wiosennych spotkań sympatykami. Trasa nie jest tak gęsta jak w kampanii wyborczej, więc o interakcje powinno być łatwiej.

Szef Nowej Nadziei zapowiada zresztą, że na tej trasie w formule Q&A powinny być możliwe dłuższe rozmowy, a uczestnicy będą mogli zadawać mu pytania. Trasa rozpocznie się 21 kwietnia w Częstochowie, obejmie 18 miast i zakończy się 25 czerwca w Siedlcach.

Były kandydat Konfederacji na prezydenta chce odwiedzić wszystkie województwa. Dla porównania, choć mapa spotkań polityków PiS jest bardziej gęsta i występuje na niej więcej osób, to jednak województwa zachodniopomorskie i lubuskie są białymi plamami. Mentzen planuje również odwiedzić te regiony, do których w ostatnich miesiącach nie dotarli inni politycy jego partii.

Partia Brauna? Kongres i happeningi

Politycy Konfederacji Korony Polskiej są mniej widoczni w terenie niż dawni koledzy i koleżanki ze wspólnych list wyborczych. Terenowych spotkań z politykami Korony w ostatnim półroczu było kilka.

Gdy politycy PiS 24 października organizowali w Katowicach kongres programowy, Grzegorz Braun debatował w Krakowie w towarzystwie prawicowych publicystów. W listopadzie europoseł spotkał się z sympatykami w Częstochowie. Z kolei poseł Korony Roman Fritz spotkał się w styczniu z sympatykami w Wyszkowie.

Największym wydarzeniem partii Grzegorza Brauna był Kongres Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych (KINGS) zorganizowany 31 stycznia. Kongres przyciągnął sporo sympatyków Konfederacji Korony Polskiej.

Istotnym elementem politycznego modus operandi Grzegorza Brauna są happeningi, a te w ostatnich miesiącach urządzał choćby przy okazji swojego procesu sądowego. Lider Korony w zeszłym roku usłyszał siedem zarzutów. Może trafić do więzienia na pięć lat za obrazę uczuć religijnych oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kobiety, która reagowała na zgaszenie przez Brauna świec chanukowych w sejmie. Takie wydarzenia są dla Brauna okazją do gromadzenia sympatyków.