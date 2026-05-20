To tylko pozorne odbicie na giełdzie? Ekspert: za chwilę wszystko może runąć. Notowania GPW z 20 maja 2026 r.

Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2821,75 pkt, co oznacza wzrost o 1,83 proc. Mocno zyskał również WIG20, który wzrósł o 1,64 proc. i osiągnął poziom 3610,70 pkt. W ślad za największymi spółkami podążył WIG30, który zyskał 1,47 proc., kończąc notowania na poziomie 4575,04 pkt. Szeroki rynek także zanotował wyraźny wzrost – indeks WIG poszedł w górę o 1,49 proc., do 133684,88 pkt.

Dobrze radziły sobie również średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,25 proc., osiągając poziom 9310,07 pkt, natomiast sWIG80 zyskał 0,91 proc., kończąc sesję na poziomie 31093,85 pkt. Indeks WIG140 wzrósł o 1,50 proc., do 2597,45 pkt.

Ekspert: jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do polskiego rynku

– Uważamy obecne odbicie za pozorne, naszym zdaniem mamy do czynienia z sytuacją, w której za chwilę wszystko może runąć. Jesteśmy negatywnie nastawieni do rynku, redukujemy cały czas swoje długie pozycje i nie zamierzamy tego trendu zmieniać – powiedział PAP Biznes Kamil Cisowski, zarządzający w Opoka TFI.

– Jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do polskiego rynku. Są giełdy, które wydają się bardziej atrakcyjne. W przypadku Polski nie umiemy znaleźć spółki z WIG20, która jest wyceniana atrakcyjnie i nie próbujemy tego robić, biorąc pod uwagę, że mamy inne rynki na świecie. Poważnie liczymy się z bessą i na to się nastawiamy, do tego się przygotowujemy – ostrzegł ekspert. Jego zdaniem nie będzie to tylko krótka, gwałtowna korekta. – Liczymy się ze scenariuszem, że bessa może potrwać dłużej – podsumował.

Najsłabszą spółką w WIG20 było dziś Modivo

Dziś jednak w WIG20 rosła większość spółek. Rano najlepsze było Modivo. Kurs tej spółki rósł o ponad 2 proc. Jednak po konferencji, na której przedstawiono szacunek wyników za I kwartał fiskalny 2026/2027 – zysk operacyjny ma wynieść 22 mln zł wobec przewidywań analityków na poziomie 15,1 mln zł – kurs spółki zaczął spadać aż o 3,6 proc. To najsłabsza dzisiejsza spółka wśród blue chipów i kontynuuje roczny trend spadkowy. Straciła już bowiem aż 62 proc. W dół w WIG20 szły także Pepco (-0,9 proc.) oraz CD Projekt (-1,4 proc.).

Obecnie w WIG20 liderami wzrostów są Kęty, Erste, PKO BP i Orlen – wszystkie te spółki rosły o ok. 2 proc. Orlenowi nie przeszkodziły nawet informacje o możliwym podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Według wyliczeń analityków koncern mógłby zapłacić aż 6 mld zł podatku z tego tytułu. Tymczasem ta sama informacja dotycząca Unimotu, który mógłby zapłacić od 60 do 200 mln zł, sprawiła, że kurs spółki runął aż o 6,5 proc. Rosły też banki. I to nie tylko te z WIG20, ale także te z mWIG40, a wskaźnik WIG Banki wzrósł o 2,54 proc.

Vercom i Dadelo najlepszymi spółkami w mWIG40 i sWIG80

W mWIG40 najlepszymi spółkami były Vercom, Creotech i Asbis. Rosły one o ok. 3,5 proc. Rano jednym z liderów było Asseco Poland. W miarę upływu dnia kurs tej spółki spadał, aż stała się jedną z najsłabszych w tym indeksie (-0,8 proc.).

Wśród spółek z sWIG80 najmocniej rosło Dadelo (o 15 proc.), a także Medinice i MLP Group – po ponad 9 proc. Wśród liderów spadków był za to Unibep (-2,4 proc.). To efekt informacji, że wybór oferty konsorcjum z tą spółką na czele na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Gdańsk Osowa – Gdynia Główna został unieważniony.