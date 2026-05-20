To tylko pozorne odbicie na giełdzie? Ekspert: za chwilę wszystko może runąć. Notowania GPW z 20 maja 2026 r.

Choć WIG20 nadrobił wczorajszy spadek, to analitycy ostrzegają, że taka sytuacja długo nie potrwa. Ich zdaniem, na GPW może pojawić się długotrwały trend spadkowy.

Andrzej Mężyński - autor artykułu
20.05.2026, 17:41
logo Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie
Zdaniem ekspertów, dzisiejszy wzrost na giełdzie wcale nie oznacza długotrwałego odbicia na GPW. FOT. PAP

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Na jaki scenariusz na warszawskiej giełdzie szykują się analitycy
  2. Które spółki dziś były najmocniejsze, a które najsłabsze
  3. Jak informacje o podatku od nadzwyczajnych zysków wpłynęły na firmy paliwowe
Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2821,75 pkt, co oznacza wzrost o 1,83 proc. Mocno zyskał również WIG20, który wzrósł o 1,64 proc. i osiągnął poziom 3610,70 pkt. W ślad za największymi spółkami podążył WIG30, który zyskał 1,47 proc., kończąc notowania na poziomie 4575,04 pkt. Szeroki rynek także zanotował wyraźny wzrost – indeks WIG poszedł w górę o 1,49 proc., do 133684,88 pkt.

Dobrze radziły sobie również średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,25 proc., osiągając poziom 9310,07 pkt, natomiast sWIG80 zyskał 0,91 proc., kończąc sesję na poziomie 31093,85 pkt. Indeks WIG140 wzrósł o 1,50 proc., do 2597,45 pkt.

Ekspert: jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do polskiego rynku

– Uważamy obecne odbicie za pozorne, naszym zdaniem mamy do czynienia z sytuacją, w której za chwilę wszystko może runąć. Jesteśmy negatywnie nastawieni do rynku, redukujemy cały czas swoje długie pozycje i nie zamierzamy tego trendu zmieniać – powiedział PAP Biznes Kamil Cisowski, zarządzający w Opoka TFI.

– Jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do polskiego rynku. Są giełdy, które wydają się bardziej atrakcyjne. W przypadku Polski nie umiemy znaleźć spółki z WIG20, która jest wyceniana atrakcyjnie i nie próbujemy tego robić, biorąc pod uwagę, że mamy inne rynki na świecie. Poważnie liczymy się z bessą i na to się nastawiamy, do tego się przygotowujemy – ostrzegł ekspert. Jego zdaniem nie będzie to tylko krótka, gwałtowna korekta. – Liczymy się ze scenariuszem, że bessa może potrwać dłużej – podsumował.

Najsłabszą spółką w WIG20 było dziś Modivo

Dziś jednak w WIG20 rosła większość spółek. Rano najlepsze było Modivo. Kurs tej spółki rósł o ponad 2 proc. Jednak po konferencji, na której przedstawiono szacunek wyników za I kwartał fiskalny 2026/2027 – zysk operacyjny ma wynieść 22 mln zł wobec przewidywań analityków na poziomie 15,1 mln zł – kurs spółki zaczął spadać aż o 3,6 proc. To najsłabsza dzisiejsza spółka wśród blue chipów i kontynuuje roczny trend spadkowy. Straciła już bowiem aż 62 proc. W dół w WIG20 szły także Pepco (-0,9 proc.) oraz CD Projekt (-1,4 proc.).

Obecnie w WIG20 liderami wzrostów są Kęty, Erste, PKO BP i Orlen – wszystkie te spółki rosły o ok. 2 proc. Orlenowi nie przeszkodziły nawet informacje o możliwym podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Według wyliczeń analityków koncern mógłby zapłacić aż 6 mld zł podatku z tego tytułu. Tymczasem ta sama informacja dotycząca Unimotu, który mógłby zapłacić od 60 do 200 mln zł, sprawiła, że kurs spółki runął aż o 6,5 proc. Rosły też banki. I to nie tylko te z WIG20, ale także te z mWIG40, a wskaźnik WIG Banki wzrósł o 2,54 proc.

Vercom i Dadelo najlepszymi spółkami w mWIG40 i sWIG80

W mWIG40 najlepszymi spółkami były Vercom, Creotech i Asbis. Rosły one o ok. 3,5 proc. Rano jednym z liderów było Asseco Poland. W miarę upływu dnia kurs tej spółki spadał, aż stała się jedną z najsłabszych w tym indeksie (-0,8 proc.).

Wśród spółek z sWIG80 najmocniej rosło Dadelo (o 15 proc.), a także Medinice i MLP Group – po ponad 9 proc. Wśród liderów spadków był za to Unibep (-2,4 proc.). To efekt informacji, że wybór oferty konsorcjum z tą spółką na czele na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Gdańsk Osowa – Gdynia Główna został unieważniony.

Główne wnioski

  1. Środowa sesja na GPW zakończyła się wyraźnymi wzrostami wszystkich głównych indeksów, obejmującymi zarówno największe spółki, jak i segment średnich oraz małych firm. Szczególnie mocno rosły WIG20, WIG oraz indeks bankowy.
  2. Mimo dobrych nastrojów na parkiecie część ekspertów pozostaje bardzo pesymistycznie nastawiona do polskiego rynku akcji. Zdaniem Kamila Cisowskiego z Opoka TFI obecne wzrosty mogą być jedynie chwilowym odbiciem przed dłuższą bessą, a wyceny spółek z WIG20 nie wyglądają atrakcyjnie na tle innych giełd.
  3. Wśród spółek wyróżniały się wzrosty Kęt, PKO BP, Orlenu oraz banków, a w segmencie średnich i małych firm mocno rosły m.in. Vercom, Creotech i Dadelo. Jednocześnie wyraźnie traciły Modivo i Unimo