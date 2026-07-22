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Tomasz Fornal: Nie myślę o przyszłości. Liczy się to, co jest tu i teraz
W weekend był w USA, gdzie reprezentacja Polski zakończyła pierwszą fazę Ligi Narodów. Za moment czeka go kolejna daleka podróż – do Chin na turniej finałowy. W międzyczasie odwiedził Polskę i znalazł czas na rozmowę z XYZ. Opowiada nam o nowym klubie, podróżach i… grach komputerowych.
22.07.2026, 15:36
Z tego wideo dowiesz się…
- Jakie nastawienie ma Tomasz Fornal przed turniejem finałowym tegorocznej Ligi Narodów.
- Co sądzi o kadrze swojego nowego klubu.
- W jakie gry komputerowe najczęściej gra Tomasz Fornal.