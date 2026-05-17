TOP5 najciekawszych muzeów

Tym razem nie będziemy opowiadać o głównych siedzibach muzeów narodowych, wielkich zamkach królewskich, instytucjach z długą listą dzieł, a nawet arcydzieł. Zamiast tego zapraszamy w miejsca mniej oczywiste. Takie, które udowadniają, że wystawiennictwo nie kończy się na Matejce. Bo współczesne muzeum coraz częściej nie jest już świątynią ciszy, tylko laboratorium opowieści. Miejscem doświadczenia, zanurzenia się w historii, architekturze, materiale czy nawet… zapachu. To także instytucje, które pokazują, że „specjalistyczne” nie znaczy hermetyczne. Wręcz przeciwnie – właśnie tam często najłatwiej poczuć prawdziwą pasję. I każde z nich jest jedynym takim miejscem na muzealnej mapie Polski.

1. Muzeum Fotografii w Krakowie

Są muzea, które opowiadają o sztuce. I są takie, które uczą nas patrzeć. Krakowskie MuFo, Muzeum Fotografii, należy właśnie do tej drugiej kategorii. To jedyne w Polsce muzeum poświęcone wyłącznie fotografii. Równie ważne jest jednak to, jak o niej opowiada. Bo nie chodzi tu wyłącznie o historię aparatów czy wielkie nazwiska. Fotografia staje się punktem wyjścia do rozmowy o pamięci, mediach społecznościowych, rodzinnych archiwach, propagandzie i sposobach patrzenia na świat. Przekonamy się o tym choćby na wystawie stałej „Co robi zdjęcie?”. Wieloznaczność tytułu absolutnie zamierzona i uzasadniona.

Wystawa „Monochrom. Wszystkie kolory tęczy“ w MuFo (Muzeum Fotografii). Fot. Mateusz Woźniak / MuFo

Już sam fakt, że muzeum działa w kilku lokalizacjach, jest znaczący. Z jednej strony mamy bardziej industrialne przestrzenie, z drugiej – historyczne budynki, które tworzą ciekawy dialog między nowoczesnością a przeszłością medium. MuFo bardzo świadomie korzysta z języka współczesnego muzealnictwa. Nie boi się instalacji multimedialnych, eksperymentów narracyjnych czy wystaw zanurzających widza bardziej w doświadczeniu niż linearnym wykładzie. To także miejsce, które konsekwentnie pokazuje, że fotografia bywa dokumentem, narzędziem kontroli, sposobem budowania tożsamości. W czasach, gdy codziennie produkujemy setki zdjęć telefonami, MuFo przypomina coś ważnego: fotografia nigdy nie była niewinna.

I jeszcze jedno. W Polsce długo traktowano fotografię trochę po macoszemu; jako coś pomiędzy sztuką a rzemiosłem. MuFo skutecznie ten stereotyp rozmontowuje. Pokazuje, że historia fotografii jest jednocześnie historią nowoczesności.

2. Muzeum Architektury we Wrocławiu

To miejsce inne niż wszystkie placówki wystawiennicze w Polsce. Muzeum Architektury mieszczące się w dawnym klasztorze i kościele? Już sam ten paradoks brzmi jak gotowy temat na wystawę. I znów: wrocławskie muzeum jest jedyną w Polsce instytucją poświęconą wyłącznie architekturze i urbanistyce. I właśnie dlatego jest tak ciekawe, bo opowiada nie tyle o budynkach, ile o tym, jak projektujemy świat wokół siebie.

Sygnowany witraż Seilera, Muzeum Architektury. Fot. Łukasz Gazur

Siedziba ma ogromne znaczenie. Dawny zespół pobernardyński z gotyckim kościołem tworzy niezwykłe tło dla ekspozycji dotyczących modernizmu, urbanistyki czy współczesnego designu. Oczywiście taki budynek bywa także wyzwaniem. Architektura sakralna nie zawsze łatwo poddaje się współczesnym funkcjom wystawienniczym. Ale właśnie w tym napięciu między dawną przestrzenią a nowoczesną opowieścią kryje się siła tego miejsca.

To muzeum potrafi opowiadać o rzeczach, które wielu wydają się abstrakcyjne: planach miast, konkursach architektonicznych, projektowaniu osiedli. I robi to w sposób niezwykle angażujący. Pokazuje makiety, rysunki, detale architektoniczne, fragmenty dekoracji i elementy wyposażenia. Czasem ma się wrażenie, że ogląda się historię marzeń o idealnym mieście. Co ważne, instytucja coraz częściej dotyka też tematów współczesnych: kryzysu mieszkaniowego, modernistycznego dziedzictwa czy pytania o to, jak chronić architekturę XX wieku. I dobrze, bo architektura nie jest martwym zabytkiem. To najbardziej codzienna ze sztuk.

3. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Jeszcze kilkanaście lat temu to muzeum mogło wielu osobom kojarzyć się z gablotą pełną koronek i maszyną tkacką stojącą w kącie. Tymczasem łódzka placówka od lat udowadnia, że tkanina może być jednym z najbardziej fascynujących języków współczesnej sztuki. To miejsce, które znakomicie wykorzystało moment wielkiego powrotu zainteresowania tkaniną artystyczną, polską szkołą tkaniny i sztuką materii.

Ogromne znaczenie ma sama siedziba, czyli monumentalna Biała Fabryka Ludwika Geyera. Już sam budynek jest opowieścią o przemysłowej historii Łodzi, o mieście, które powstało na włókienniczym boomie, ale dziś musi opowiadać tę historię na nowo. I muzeum robi to znakomicie. Łączy opowieść o technologii, pracy, codzienności robotników i… sztuce współczesnej.

Największą siłą instytucji są wystawy. Zwłaszcza te poświęcone tkaninie artystycznej. Muzeum pokazuje, że włókno może być rzeźbą, instalacją, manifestem politycznym, opowieścią o ciele czy pamięci. To właśnie tutaj świetnie widać, dlaczego polska szkoła tkaniny stała się międzynarodowym fenomenem.

A tuż obok bonus: Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej. Jedno z najbardziej niedocenianych miejsc w Polsce. Nie jest to typowy skansen „wiejskich chat”, lecz fragment dawnej miejskiej tkanki Łodzi. Drewniane domy robotnicze, warsztaty, autentyczne wnętrza i przedmioty codziennego użytku tworzą niezwykle sugestywną opowieść o mieście. Co ważne, skansen nie poprzestaje na nostalgii. Wykorzystuje współczesne metody narracji i projektowania doświadczenia zwiedzających. Dzięki temu nie jest dekoracją przeszłości, ale żywym organizmem pamięci.

4. Muzeum Witrażu

Ukryte w historycznej pracowni krakowskie Muzeum Witrażu jest instytucją prywatną i jednocześnie – znów – jedynym takim miejscem w Polsce. Co najważniejsze, nie oglądamy tu wyłącznie gotowych dzieł. Możemy zobaczyć proces ich powstawania. I właśnie to robi największe wrażenie. Zapach farb, szkła, pyłu. Do tego stoły robocze, projekty, kartony, światło przechodzące przez kolorowe tafle. To bardziej doświadczenie zanurzenia się w rzemiośle niż klasyczne zwiedzanie muzeum. Miejsce działa trochę jak kapsuła czasu.

Ogromną wartością jest także sam budynek i autentyczność przestrzeni. Nie mamy tu sterylnego white cube’a, ale historyczne wnętrze pracowni Żeleńskiego związanej z najwybitniejszymi artystami epoki Młodej Polski. Witraże projektowali tu między innymi Stanisław Wyspiański czy Józef Mehoffer. Nagle okazuje się, że oglądamy nie tylko sztukę, ale też materialny ślad procesu twórczego.

To również świetny przykład muzeum, które pokazuje, że rzemiosło artystyczne przeżywa dziś wielki renesans. W epoce cyfrowej fascynuje nas to, co wykonane ręcznie, niedoskonałe, materialne. Witraż wraca dziś nie tylko do kościołów, ale też do współczesnego designu i architektury.

5. Muzeum Plakatu w Wilanowie

To muzeum – oddział Muzeum Narodowego w Warszawie – jest trochę jak wehikuł czasu do epoki, w której grafika uliczna miała ambicję bycia sztuką wysoką. I w Polsce rzeczywiście nią była. Muzeum Plakatu pozostaje jedyną taką instytucją w kraju, a po niedawnym otwarciu na nowo znów przypomina, jak ogromnym fenomenem była polska szkoła plakatu.

To miejsce zostało otwarte na nowo po latach modernizacji obiektu. I choć można w tym miejscu dyskutować, czy remont nie „przykrył” znakomitej architektury tego budynku, to przede wszystkim znów wróciła na kulturalną mapę Warszawy przestrzeń, która pokazuje, że plakat nigdy nie był wyłącznie reklamą. Bywał komentarzem politycznym, eksperymentem formalnym, dziełem sztuki. W czasach PRL-u często właśnie w plakacie artyści mogli pozwolić sobie na więcej metafory i wizualnej gry niż w innych dziedzinach.

W tych zbiorach znajdują się prace gigantów: Tomaszewskiego, Lenicy, Młodożeńca, Starowieyskiego czy Świerzego. Ale równie ciekawe jest to, że muzeum coraz mocniej otwiera się także na współczesność. Na pytanie, czym dziś jest plakat w epoce Instagrama, ekranów LED i nieustannego scrollowania.

Plakat turystyczny „Polska. Zakopane” autorstwa Stefana Norblina, ok 1925 r., z kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie. Fot. materiały prasowe

Sama lokalizacja – w sąsiedztwie wilanowskiej rezydencji króla Jana III Sobieskiego – tworzy ciekawy kontrast. Z jednej strony historyczna przestrzeń, z drugiej sztuka, która rodziła się na ulicach, słupach ogłoszeniowych i w miejskim chaosie. I może właśnie dlatego działa to tak dobrze. Bo plakat zawsze był sztuką pomiędzy. Między elitarnym a popularnym. Między galerią a chodnikiem.

To także przypomnienie, że Polska naprawdę miała swoje artystyczne specjalności eksportowe. A plakat był jedną z nich.