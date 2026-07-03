Kategoria artykułu: Sport
Tor wyścigowy za 100 mln zł. Pomysłodawcą jest szef fundacji kupującej karetki dla dzieci
Fundacja Fun and Drive oferuje przejazdy sportowymi autami. Jej szef Tomasz Bonar często słyszy, że w Polsce brakuje nowoczesnego toru. A ponieważ ma przyjaciela, który współprowadzi wielką firmę budowlaną i kocha motoryzację…
03.07.2026, 15:46
Tomasz Bonar (z lewej), założyciel Fundacji Fun and Drive, oraz Stig, kierowca z programu Top Gear.
Fot. Grzegorz Michałowski/PAP
Fot. Grzegorz Michałowski/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób fundacji Fun and Drive pomogła Iga Świątek.
- Dlaczego budowa toru wyścigowego w Radomsku, mimo podpisania listu intencyjnego, stanęła pod znakiem zapytania.
- Ile mogłaby kosztować wizyta na torze według jego pomysłodawcy, Tomasza Bonara.