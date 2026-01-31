Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Trump w „WSJ”: Cła przywróciły Ameryce potęgę
Prezydent USA przekonuje na łamach „Wall Street Journal”, że jego polityka celna przyniosła gospodarczy cud. Twierdzi, że dzięki cłom Ameryka weszła w okres rekordowego wzrostu, a eksperci, którzy zapowiadali katastrofę, mylili się całkowicie.
31.01.2026, 08:17
Prezydent Donald Trump 2 kwietnia 2025 r. podpisał rozporządzenie, na mocy którego Stany Zjednoczone nałożyły „cła wzajemne" w wysokości co najmniej 10 proc. na towary importowane z zagranicy. Fot. EPA/KENT NISHIMURA / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Donald Trump uzasadnia skuteczność swojej polityki celnej.
- Co nazywa „amerykańskim cudem gospodarczym”.
- Jakie dane i przykłady przytacza, aby dowieść, że cła nie zaszkodziły gospodarce USA.