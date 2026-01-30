Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Trump nominował Kevina Warsha na nowego szefa Fedu. Kim jest następca Jerome’a Powella?
Kadencja Kevina Warsha rozpocznie się w czerwcu bieżącego roku. Kim jest następny prezes amerykańskiego banku centralnego i czy ta nominacja może zmienić sposób, w jaki prowadzona jest polityka pieniężna największej gospodarki świata?
30.01.2026, 15:34
Dla Warsha powołanie otrzymane od Trumpa oznacza powrót do Fedu. Fot. Tierney L. Cross/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kevin Warsh, były członek Rady Gubernatorów Fedu, został wytypowany przez Donalda Trumpa na następnego prezesa amerykańskiego banku centralnego.
- W ocenie ekspertów prezydent USA dokonał bezpiecznego wyboru. Warsh będąc członkiem Fedu był odpowiedzialny za kontakt z Wall Street, a jego poglądy są oceniane jako jastrzębie, co może zwiastować utrzymanie obecnej strategii w prowadzeniu polityki pieniężnej.
- Warsh przejmie stanowisko najwcześniej w maju 2026 r. Wówczas kończy się druga kadencja obecnego prezesa Fedu Jerome'a Powella, który pozostaje w konflikcie z Trumpem.