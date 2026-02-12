Kategoria artykułu: Newsy
Tunel pod metrem, Dworcem Centralnym i Wisłą. Eksperci podzieleni wobec planów gigantycznej inwestycji PKP PLK
PKP PLK, spółka zarządzająca liniami kolejowymi w Polsce, zapowiedziała plany budowy drugiej linii średnicowej w Warszawie. Gigantyczna inwestycja, której koszt szacowany jest na 4 mld zł, ma być podziemną trasą kolejową i przechodzić m.in. pod linią metra. Eksperci wskazują, że inwestycja może napotkać liczne trudności, a z drugiej strony, że jej powstanie jest niezbędne.
12.02.2026, 15:27
PKP PLK chce wybudować drugą linię średnicową, która mogłaby przebiegać pod Wisłą. Eksperci zwracają uwagę na trudność tego przedsięwzięcia. Fot. Jacek Kadaj, GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega plan budowy drugiej linii średnicowej w Warszawie i jak miałaby ona przebiegać.
- Ile mają kosztować modernizacja obecnej średnicy i budowa nowej.
- Dlaczego eksperci są podzieleni wobec pomysłu PKP PLK.