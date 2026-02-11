Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wykonawca tunelu średnicowego w Łodzi powalczy w sądzie o kontrakt wart miliardy. Historia kluczowej... i pechowej inwestycji
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, które zostało odsunięte od realizacji projektu drążenia tunelu średnicowego w Łodzi, inwestycji za blisko 2,3 mld zł, zapowiada walkę w sądzie. – Sytuacja jest niejednoznaczna, a stroną najbardziej obciążoną będzie wykonawca, który zachował się wyjątkowo fair w tej całej sytuacji – komentuje ekspert.
11.02.2026, 04:45
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi stanęła w martwym punkcie w 2024 r. Zamawiający wyrzucił właśnie wykonawcę z kontraktu. Ten zapowiada walkę w sądzie. Fot. PKP PLK
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego zamawiający PKP PLK wyrzucił wykonawcę z kontraktu na tunel średnicowy w Łodzi.
- Jak broni się firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów i dlaczego chce wkroczyć na drogę prawną.
- Jak sytuację ocenia ekspert.