Kategoria artykułu: Biznes
Twórca czeskiego giganta fintechowego: podziwiam Polaków za odważne inwestycje (WYWIAD)
Jeszcze niedawno Czechy uchodziły za gospodarczego lidera Europy Środkowej, jednak dziś tę rolę coraz wyraźniej przejmuje Polska. O tym, co ta zmiana oznacza dla regionu, gdzie kryje się wciąż niewykorzystany potencjał współpracy i na czym polega odpowiedzialność biznesu w nowym układzie, mówi Martin Vohánka, prezes Eurowagu.
03.07.2026, 04:15
Martin Vohánka podkreśla, że współczesne przywództwo opiera się na odpowiedzialności za własne decyzje, równowadze między technologią a człowieczeństwem oraz współpracy w Europie Środkowej . Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmienia się układ sił gospodarczych w Europie Środkowej i dlaczego Polska zaczyna odgrywać rolę regionalnego lidera.
- Jakie znaczenie ma, zdaniem Martina Vohánki, pogłębiona współpraca Polski i Czech oraz dlaczego nie powinna ona ograniczać się do Grupy Wyszehradzkiej.
- Jak doświadczenia biznesowe i filantropijne wpływają na jego sposób rozumienia odpowiedzialności liderów oraz roli dużych firm w społeczeństwie.