Kategoria artykułu: Biznes
Marcin Kuśmierz po roku w Allegro: Podjąłem wiele ważnych i kontrowersyjnych decyzji (WYWIAD)
– Ostatnie kilkanaście miesięcy nie było drogą usłaną różami – przyznaje szef lidera e-commerce w Polsce. Opowiada o budowie najlepszej platformy w Europie, żalu do instytucji, oczekiwaniach wobec InPostu, legendarnych prowizjach, nieograniczonym potencjale i… swojej miłości do Allegro.
24.06.2026, 05:50
Marcin Kuśmierz uznaje prezesurę w Allegro za swoją biznesową podróż życia. Zapewnia, że jest do niej dobrze przygotowany. Fot. materiały prasowe/Allegro
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego po roku kierowania Allegro kluczowym słowem dla Marcina Kuśmierza jest „zmiana”.
- Jak prezes Allegro ocenia działania i plany konkurencji oraz na czym opiera trwałą przewagę firmy.
- Dlaczego uważa, że AI wpłynie na nasze życie bardziej niż jakakolwiek technologia rozwinięta w ciągu ostatnich 30 lat.