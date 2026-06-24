Kategoria artykułu: Analizy
Ukraina po wojnie. Czy uda się przełamać trzy dekady słabości gospodarczej?
Ukraina od ponad czterech lat prowadzi wojnę z Rosją, jednocześnie próbując utrzymać funkcjonowanie gospodarki. Choć konflikt przyniósł ogromne straty, wyzwania rozwojowe kraju sięgają znacznie głębiej. Czy Ukraina będzie w stanie wykorzystać odbudowę gospodarki do trwałego przyspieszenia rozwoju?
24.06.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak rozwijała się ukraińska gospodarka od upadku ZSRR.
- Jak wojna wpłynęła na PKB, inflację i funkcjonowanie gospodarki Ukrainy.
- Od czego będzie zależeć odbudowa i przyszły wzrost po zakończeniu konfliktu.