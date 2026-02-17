Pilne
Kategoria artykułu: Świat

Ukraińcy zawstydzili NATO walką z pomocą dronów? „Rzeczywistość jest inna niż clickbaitowe tytuły”

Ukraińscy żołnierze uchodzą za mistrzów wykorzystywania dronów. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że w znaczący sposób przewyższyli sprawnością żołnierzy wojsk NATO, czego dowiodły ćwiczenia w Estonii. Czy to prawda?

Łukasz Maziewski - autor artykułu - profil
17.02.2026, 04:46
Ćwiczenia wojskowe z użyciem drona
10 pilotów dronów z Ukrainy na ćwiczeniach pod kryptonimem Jeż-2025 wspierało kilkudziesięciu operatorów z Estonii. Fot. Peter Kollanyi/Bloomberg via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Co wydarzyło się podczas NATO-wskich ćwiczeń wojskowych w Estonii.
  2. Jak zmienia się pole walki i jakie są największe problemy NATO.
  3. Jakie wnioski powinna wyciągnąć z tych ćwiczeń polska armia.
Dziennik „The Wall Street Journal” („WSJ”) opisał epizod z ubiegłorocznych ćwiczeń wojskowych w Estonii. Ćwiczenia pod kryptonimem Jeż-2025 zaangażowały kilkanaście tysięcy żołnierzy z różnych krajów NATO. Brali w nich udział także wojskowi z Ukrainy.

Według tego, co opisuje „WSJ”, Ukraińcy odgrywali rolę agresorów. Mieli być operatorami jednostek dronowych, wykorzystując do działań system Delta. Delta to zaawansowany system zarządzania polem walki (bms – battlefiled management system). Pozwala na koordynację i łączność między własnymi oddziałami.

Wojskowych z Ukrainy miało być, jak podaje dziennik, 10. Naprzeciwko nich stanąć miały siły NATO. Jakie? W artykule „WSJ” pojawiły się rozbieżności. Początkowe informacje mówiły o batalionie, czyli ok. tysiącu osób. Kolejne mówiły o dwóch batalionach. Zdaniem cytowanych przez dziennik źródeł, Ukraińcy dysponujący ponad trzydziestoma bezzałogowcami byli w stanie „w pół dnia” przeprowadzić kilkadziesiąt uderzeń. Z walki wyeliminowali m.in. 17 pojazdów NATO.

Wniosek? NATO nie jest gotowe do działań w nowych realiach pola walki. Od dawna zresztą eksperci sygnalizowali – także na łamach XYZ – że działania dronowe będą rewolucją na polu walki. Czy jednak tak wielką, jak opisano w materiale „WSJ”? Czy 30 dronów faktycznie zatrzyma batalion? Można mieć wątpliwości.

Płk Piotr Lewandowski: Rzeczywistość jest inna niż clickbaitowe tytuły

O to, by na epizod z estońskich ćwiczeń patrzeć co najmniej wstrzemięźliwie, apeluje pułkownik Piotr Lewandowski.

– Rzeczywistość jest inna niż clickbaitowe tytuły – mówi oficer.

Wyjaśnia, na czym polegały ćwiczenia Jeż-2025. Były ćwiczeniem estońskich możliwości mobilizacyjnych państwa. Także sprawdzeniem zakresu zdolności do współdziałania z wojskami sojuszniczymi. Z kolei państwa NATO ćwiczyły właśnie wysłanie takiego wsparcia.

– Skądinąd niskie zainteresowanie Polski tymi ćwiczeniami jest zastanawiające. Co prawda wcześniej polska kompania czołgów uczestniczyła w ćwiczeniach Bold Panzer, natomiast nie było to ćwiczenie wielodomenowe, a dotyczyło głównie wojsk pancerno-zmechanizowanych i brało w nim udział 10 razy mniej żołnierzy. Polską obecność sygnalizował komponent powietrzny „Orlik”. Podczas gdy np. Brytyjczycy wysłali tam pełen batalion swoich wojsk – mówi płk Lewandowski.

Ukraińcy i Estończycy współdziałali. A wojska przeciwnika szły bez osłony

Mówi, dlaczego wyniki ćwiczenia mogą budzić wątpliwości.

– Należy zaznaczyć, że incydent z dronami był jednym z epizodów ćwiczenia. Prawdopodobnie nie wzięły w nim udziału dwa pełne bataliony, a jedynie wydzielone z nich komponenty – mówi płk Lewandowski.

Piloci dronów podgrywający stronę przeciwną zadali ugrupowaniu znaczące straty. Tyle że nie było tylko 10 pilotów z Ukrainy, ale wspierało ich kilkudziesięciu operatorów z Estonii. Ponadto siły NATO przemieszczały się bez szerokiego zabezpieczenia sił własnych. Bez wsparcia WRE, wsparcia lotniczego, bez osłony powietrznej i przeciwlotniczej.

Rozjemcy (czyli obserwatorzy ćwiczeń) uznali za skuteczne zniszczenie 17 pojazdów i zaatakowanie innych. Przy czym trzeba mieć na uwadze, że każde uderzenie dronem było zaliczane jako skuteczne.

Do wyeliminowania czołgu potrzeba od 8 do 10 dronów

– A tak nie jest, bo – mówiąc obrazowo – wyeliminowania z pola walki np. czołgu potrzeba średnio od 8 do 10 dronów. Jednak, co ważne, nie można negować doświadczeń płynących z tych ćwiczeń. Należałoby zatem zapytać: co to ćwiczenie miało realnie pokazać? Że czołgi czy pojazdy pozbawione wsparcia i kluczowych systemów osłony nie są najbardziej odporne na działania przeciwnika? To wiedzieliśmy także przed masowym wykorzystaniem dronów – wyjaśnia oficer.

I konkluduje to jasnym przekazem: na rzeczywistym polu walki do osiągnięcia takiej skuteczności potrzeba od 250 do nawet 300 dronów. Dlatego historia o 10 operatorach, niszczących dwa bataliony jest daleka od prawdy.

Jednak, jak mówi, ćwiczenie pokazało dość pobłażliwe podejście NATO do zagrożenia dronami, przy doświadczonym i zdeterminowanym przeciwniku. Takie podejście krytykuje. Docenia fakt zatrudnienia jako przeciwnika Ukraińców. Z tym że obudowanych kilkudziesięcioma Estończykami z ich organizacji proobronnych. Wyćwiczonych i zdeterminowanych.

Drony lekiem na wszystko? Na wojnie – jeszcze nie.

Oddajmy jeszcze raz głos „WSJ”. Medium wskazuje, że liczącą ok. stu osób grupą „napastników” dowodzić miał Aivar Hanniotti. To koordynator programów dronowych w Estońskiej Lidze Obronnej.

Miał przekazać dziennikowi, że dowodząc działaniami, jego grupa w łatwy sposób znalazła wrażliwe i ważne (HVT – high-value target) cele. Np. pojazdy opancerzone. Te zostały szybko i sprawnie unieszkodliwione.

O tym, jak skuteczne są na polu walki systemy dronowe, możemy się przekonać, obserwując Ukrainę. W mediach społecznościowych regularnie publikowane są nagrania dotyczące skuteczności dronów w walce.

Tylko… czy na pewno? Nikt nie podważa skuteczności bezzałogowców w działaniu na szczeblu taktycznym. Zidentyfikowanie i wyeliminowanie z walki kluczowego oficera, zniszczenie kilku lub kilkunastu wozów czy wyrzutni – to wszystko jest w zasięgu. Ale wojny, złożonego systemu gospodarczo-polityczno-dyplomatycznego nie wygrają. Jeszcze.

Na poziomie taktycznym i operacyjnym drony się sprawdzą. Ale…

Mówi o tym były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej.

Wskazuje, że na poziomie strategicznym służyć mogą dzisiaj raczej jako wabiki do przeciwdziałania saturacji pola walki z pomocą np. pocisków rakietowych. Z tym, jak wskazuje jednak zastrzeżeniem, że przyszłość jest przed dronami na poziomie operacyjnym, czy nawet strategicznym.

– Mogą zapewniać choćby dostęp do informacji. Tak jak np. dziś robią to załogowe systemy wczesnego ostrzegania AWACS. Podobnie jest zresztą w kwestii przestrzeni kosmicznej czy na poziomie, gdzie bezzałgowce sprawdzą się jako alternatywa dla kosztownych w użyciu misji i pojazdów załogowych – mówi generał.

Dziś są one powszechne i łatwe do wykorzystania na szczeblu najniższym, taktycznym. Dlaczego? Ponieważ łatwo dostosować je do prowadzenia działań wojskowych nawet w wersji najbardziej prymitywnej.

Dodaje, że jest w stanie wyobrazić sobie, iż drony przenikają w głębię strategiczną przeciwnika i czekają na sygnał do uderzenia. Warto również zwrócić uwagę na tendencję rozwoju dronów-matek – dużych bezzałogowców, dostarczających roje mniejszych dronów w rejon zagrożenia. To jest kierunek umożliwiający zbudowanie przewagi na polu walki. Może jeszcze nie szczebla strategicznego, ale szczebel operacyjny wydaje się być w zasięgu. 

A Estonia? „Nie róbmy z tego wielkiego wydarzenia”

Wróćmy jednak do zdarzenia z ubiegłego roku w Estonii. Generał Koziej, entuzjasta technologii dronowych i nowinek w armii, nie przywiązywałby do tego dużej wagi.

– Nie róbmy z tego wielkiego wydarzenia. Sytuacja jest oczywista: dość słaba obrona przeciwdronowa nie sprostała zaprawionym w boju Ukraińcom. Grunt, abyśmy wyciągnęli z tego wnioski i budowali skuteczną obronę przeciwdronową. Taką, która wymaga pewnego nowatorskiego podejścia w stosunku do tradycyjnej obrony np. przeciwrakietowej czy przeciwlotniczej. Chodzi mi o większe wykorzystani np. antydronów – mówi oficer.

Tłumaczy to następująco: z doniesień wynika, że umiejętności uzyskane przez Ukraińców w realnej wojnie okazały się dużo wyższe, niż umiejętności sztabowców i żołnierzy w zwalczaniu dronów i obronie przeciwdronowej.

Co nie jest, w jego ocenie, jakoś szczególnie niezwykle, bo ta obrona dronowa w NATO dopiero raczkuje, a Ukraińcy ćwiczą to od kilku lat na wojnie.

– Tak samo byłoby pewnie z każdym innym państwem NATO, które musiałoby zmierzyć się z tego rodzaju wyzwaniem – wskazuje gen. Koziej.

Ufać, ale sprawdzać. Drony są skuteczne, ale nie wygrają wojny

Można więc podsumować całe to zamieszanie starym powiedzeniem „ufaj, lecz sprawdzaj”. W tym konkretnym przypadku trzeba sprawdzić uwarunkowania i założenia ćwiczenia. Bo nagłówki mówiące o zniszczeniu dwóch batalionów przez 10 ludzi rozminęły się z prawdą.

Nie da się dziś, w piątym za moment roku wojny powiedzieć, że drony to zabawki. Na polu walki stały się pełnoprawnym rodzajem uzbrojenia. Ale same drony wojny nie wygrają. Potrzeba produkującego je przemysłu, obsług i logistyki. Podchodźmy więc do tematu ich wykorzystania z uwagą, ale bez fetyszyzacji.

Tomasz Darmoliński: Przygotowujemy się do wojny, która już była

Wnioskiem z estońskiego ćwiczenia jest potwierdzenie doświadczeń płynących z Ukrainy. Trzeba jednak pamiętać, że materiał WSJ jest częściowo publicystyczny i zapewne w pewnym stopniu podrasowany. Wiemy tylko tyle, ile przedostało się do mediów, nie mamy pełnego obrazu sytuacji. Widać jednak wyraźnie, że NATO przez lata przygotowywało się do innego modelu konfliktu i dziś próbuje przyspieszyć adaptację do realiów wojny nasyconej dronami. Tego nie da się zrobić wyłącznie pieniędzmi. Konieczna jest zmiana logiki działania, w tym logistyki zakupów i całego systemu wdrażania nowych zdolności. Oprócz zbrojenia potrzebna jest realna reforma funkcjonowania armii.

W naszej armii drony wciąż w wielu miejscach traktowane są nie jako element podstawowy, lecz jako wsparcie. Problem ma charakter systemowy – dotyczy doktryny, procesu szkolenia i struktury dowodzenia, które powstawały w zupełnie innych realiach technologicznych. Adaptacja do dynamicznych zmian wymaga przebudowy sposobu myślenia o polu walki, nie tylko wprowadzenia nowego sprzętu.

Możliwe, że ujawnienie wniosków z ćwiczenia pełni określoną funkcję – pokazuje skalę wyzwania, przed którym stoją dziś siły NATO w konfrontacji z dobrze wyszkolonymi operatorami, zintegrowanymi z systemem przepływu informacji, logistyką i efektorami. Niezależnie od intencji przekazu, wnioski są czytelne.

Nie ma dwóch takich samych wojen. Konflikt w Ukrainie wchodzi w kolejną fazę – robotyzacji pola walki. Obok dronów powietrznych i morskich coraz powszechniej pojawiają się zautomatyzowane systemy logistyki lądowej. Walka, transport, ewakuacja i rozpoznanie odbywają się dziś pod stałym nadzorem bezzałogowców.

Dla Polski wniosek z estońskiego ćwiczenia powinien być jasny: pancerz bez silnej WRE i ochrony antydronowej staje się celem, a nie przewagą. Problem nie polega na tym, że mamy za mało sprzętu. Przygotowujemy się często do konfliktu według wzorców z poprzedniej epoki. Jeżeli nie wprowadzimy mechanizmu szybkiej adaptacji oraz zmian organizacyjnych, tempo przemian na polu walki będzie nas wyprzedzać. Wymaga to przebudowy systemu – od logistyki i zamówień po sposób myślenia o dronach jako pełnoprawnym środku walki, równorzędnym z karabinem, granatnikiem czy wyrzutnią rakiet.

Dzisiejsze pododdziały, pozbawione organicznego wsparcia dronowego, nie będą w stanie skutecznie prowadzić działań na poziomie plutonu, kompanii ani wyżej. Bezzałogowce, przy pełnym przepływie informacji i właściwym zarządzaniu polem walki, stają się jednym z kluczowych czynników przewagi operacyjnej.
Tomasz Darmoliński
Prezes Fundacji Żelazny, ekspert ds. technologii dronowych

Główne wnioski

  1. Ci, którzy wieszcząc całkowitą dominację bezzałogowców na współczesnym polu walki muszą się jeszcze wstrzymać. Doniesienia z Estonii nie zostały dokładnie opisane. Rzeczywistość, jak wskazuje płk Piotr Lewandowski, różniła się od przekazów medialnych.
  2. Wszystko wskazuje na to, że nagłówki medialne mówiące o zniszczeniu dwóch batalionów przez 10 ludzi rozminęły się z prawdą.
  3. Z ćwiczeń wnioski powinno jednak wyciągnąć całe NATO. A podstawowym jest większa elastyczność w użyciu bezzałogówców oraz konieczność większej ochrony przed dronami przeciwnika sił własnych.