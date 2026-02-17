Kategoria artykułu: Świat
Ukraińcy zawstydzili NATO walką z pomocą dronów? „Rzeczywistość jest inna niż clickbaitowe tytuły”
Ukraińscy żołnierze uchodzą za mistrzów wykorzystywania dronów. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że w znaczący sposób przewyższyli sprawnością żołnierzy wojsk NATO, czego dowiodły ćwiczenia w Estonii. Czy to prawda?
17.02.2026, 04:46
10 pilotów dronów z Ukrainy na ćwiczeniach pod kryptonimem Jeż-2025 wspierało kilkudziesięciu operatorów z Estonii. Fot. Peter Kollanyi/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co wydarzyło się podczas NATO-wskich ćwiczeń wojskowych w Estonii.
- Jak zmienia się pole walki i jakie są największe problemy NATO.
- Jakie wnioski powinna wyciągnąć z tych ćwiczeń polska armia.