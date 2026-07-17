UOKiK bada, BIK zmienia praktyki. Znamy kulisy postępowania w sprawie modelu scoringowego
Kontrolerzy UOKiK w asyście policji weszli do biur czterech podmiotów, kopiując zawartość komputerów i telefonów części pracowników. To pierwszy taki ruch prezesa Tomasza Chróstnego od 2019 roku. W XYZ wyjaśniamy szczegóły postępowania i opisujemy praktyki BIK, także te nowe.
17.07.2026, 05:50
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zarzuca, że model scoringowy BIK niesłusznie karał klientów. BIK zmienia praktyki, ale udowadnia, że usunięta zmienna ma rzeczywiście duże znaczenie prognostyczne. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegało przeszukanie w instytucjach finansowych.
- Co dokładnie zmieniło się w systemie BIK od 1 lipca 2026 roku i co na to pośrednicy kredytowi.
- Ile prawdy jest w tym, że im dłużej szukasz idealnego kredytu, tym gorszym jesteś dłużnikiem.