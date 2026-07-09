Kategoria artykułu: Lifestyle
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Upadł na lotnisku, trafił do chińskiego szpitala. Wakacje życia zamieniły się w dramat
Niekiedy za leczenie za granicą trzeba zapłacić z własnej kieszeni więcej niż wynosi cena mieszkania. Dlatego warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu. - Musimy się przyzwyczaić, że ochrona na poważne ryzyko to nie luksusowy dodatek do podróży, lecz podstawa – przekonuje Katarzyna Szepczyńska z TU Europa.
09.07.2026, 03:50
Musimy się przyzwyczaić, że ochrona na poważne ryzyko to nie luksusowy dodatek do podróży, lecz podstawa. Fot poglądowe, Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego koszty leczenia i transportu medycznego za granicą mogą sięgać setek tysięcy złotych.
- Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia turystycznego, by uniknąć kosztownych niespodzianek.
- Dlaczego bezpieczeństwo i wsparcie assistance stają się dla podróżnych równie ważne jak kierunek i cena wyjazdu.