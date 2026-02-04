Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
USA montują koalicję dla minerałów krytycznych. Chcą cen minimalnych
Wiceprezydent USA J.D. Vance ogłosił w Waszyngtonie plan utworzenia bloku handlowego państw, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw minerałów krytycznych. Ceny minimalne mają zwiększyć opłacalność inwestycji w ich wydobycie.
04.02.2026, 19:39
Inicjatywa może przekształcić globalne łańcuchy dostaw surowców dla przemysłu motoryzacyjnego, półprzewodników i systemów obronnych, choć krótkoterminowo podniesie koszty produkcji i zwiększy napięcia handlowe z Pekinem. Fot. Chip Somodevilla/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego USA tworzą międzynarodowy blok handlowy dla minerałów krytycznych.
- Jaki jest cel minimalnych cen i jak mechanizm ma działać w praktyce.
- Które kraje chcą dołączyć do porozumienia.