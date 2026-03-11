Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Strategia VeloBanku. Integracja Citi i technologia mają napędzić wzrost
Nowa strategia VeloBanku zakłada dynamiczny wzrost działalności w bankowości detalicznej i korporacyjnej. Bank chce zwiększyć skalę biznesu, inwestując w technologię, sztuczną inteligencję i automatyzację procesów, a jednocześnie utrzymać wysoką rentowność mimo spodziewanego spadku stóp procentowych. Jednym z filarów planu jest przejęcie części detalicznej Citi Handlowego.
11.03.2026, 14:54
Adam Marciniak, prezes VeloBanku, deklaruje mocny rozwój mimo trudnej sytuacji rynkowej. Fot. VeloBank
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak VeloBank planuje zwiększyć skalę działalności w ciągu najbliższych trzech lat – rozwijając liczbę klientów, portfel kredytowy oraz nowe segmenty bankowości – a jednocześnie utrzymać wysoki poziom rentowności w trudniejszym otoczeniu gospodarczym.
- Dlaczego przejęcie części detalicznej Citi Handlowego ma kluczowe znaczenie dla przyszłości banku, zwłaszcza w kontekście rozwoju private bankingu, obsługi zamożnych klientów oraz budowania silniejszej pozycji konkurencyjnej na rynku finansowym.
- Jaką rolę w strategii VeloBanku mają odegrać technologie i sztuczna inteligencja, w tym rozwój bankowości konwersacyjnej, automatyzacja procesów oraz działania poprawiające efektywność operacyjną i doświadczenie klientów.