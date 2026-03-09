Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.03.2026
NEWSROOM XYZ
09.03.2026 11:38

VeloBank ma zgodę KNF na prowadzenie biura maklerskiego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała VeloBankowi zgodę na prowadzenie działalności maklerskiej. Decyzja, poprzedzona sześciomiesięcznym procesem licencyjnym, otwiera bankowi drogę do uruchomienia biura maklerskiego.

Bank planuje rozpocząć działalność operacyjną biura w momencie finalizacji przejęcia klientów detalicznych banku Citi Handlowego, co jest przewidziane na połowę 2026 r. Specjaliści obsługujący dotychczas klientów indywidualnych w biurze maklerskim Citi Handlowego mają stanowić kluczową część zespołu biura maklerskiego VeloBanku.

Na czele biura maklerskiego VeloBanku stanie Grzegorz Zawada. Zawada ma ponad 28 lat doświadczenia na rynku kapitałowym. Wcześniej kierował Biurem Maklerskim PKO BP, był także wiceprezesem Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

„Nowe biuro będzie fundamentem kompleksowej oferty inwestycyjnej dla klientów detalicznych, w tym segmentu private banking. Zaoferuje możliwość inwestowania w instrumenty notowane na GPW i nowoczesną platformę transakcyjną umożliwiającą szeroki dostęp do instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych" – podał VeloBank w komunikacie.

– Uzyskanie zgody regulacyjnej na uruchomienie biura maklerskiego w VeloBanku to kluczowy etap realizacji naszej strategii kompleksowej obsługi klienta – od bankowości, po doradztwo inwestycyjne. Dzięki temu możemy zapewnić pełne wsparcie inwestorom, w szczególności z segmentu private banking, w tym klientom, którzy dołączą do nas w wyniku przejęcia bankowości detalicznej Citi Handlowego – skomentował prezes VeloBanku Adam Marciniak.

– W obecnym otoczeniu rynkowym kompetentne doradztwo oraz szeroki dostęp do rynków międzynarodowych mają fundamentalne znaczenie dla budowy długoterminowej wartości portfela. Proces licencyjny przebiegał w atmosferze merytorycznej i profesjonalnej współpracy z KNF, a jego sprawne przeprowadzenie potwierdza dojrzałość organizacyjną VeloBanku oraz kompetencje naszego zespołu, który jest gotowy zaoferować klientom najwyższy poziom produktów inwestycyjnych – dodał Marciniak.

VeloBank będzie rozwijał działalność biura maklerskiego etapami

Bank chce zaoferować dostęp do kilkunastu giełd zagranicznych i różnego typu produktów strukturyzowanych. W planach jest także doradztwo inwestycyjne na rynku polskim i zagranicznym, w szczególności w zakresie zagranicznych ETF-ów.

Formuła działania biura ma być rozwijana etapami. Na początku bank zaoferuje portfele modelowe, następnie doradztwo indywidualne oraz narzędzia analityczne dla bardziej aktywnych inwestorów.

– Sama możliwość zawierania transakcji to dziś standard rynkowy. Naszą przewagę chcemy budować na kompetencjach analitycznych i realnym wsparciu klientów w budowie ich strategii inwestycyjnych. To jakość doradztwa, a nie wyłącznie dostęp do platformy, decyduje o długoterminowych wynikach – skomentował Grzegorz Zawada.

Bank planuje rozpocząć działalność operacyjną biura maklerskiego w momencie finalizacji przejęcia klientów detalicznych Citi Handlowego, co jest przewidziane na połowę 2026 roku. W perspektywie najbliższych dwóch-trzech lat VeloBank, będzie koncentrować się na klientach indywidualnych i private banking.

Placówka VeloBanku
Komisja Nadzoru Finansowego wydała VeloBankowi zgodę na prowadzenie działalności maklerskiej. Fot. PAP/ Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Rewolucję AI będzie spowalniać ludzka mentalność. Tak się stało na rynku aut elektrycznych (WYWIAD)
– Ja bym jednak nie zakładał totalnej rewolucji AI. Trend może jeszcze zostać zweryfikowany – uważa Piotr Wielgomas, prezes grupy BIGRAM. Jego zdaniem AI jeszcze długo nie wyeliminuje ludzi z rynku pracy, jeśli będą oni właściwie kierować swoimi zawodowymi wyborami. Na razie masowo głównie to bigtechy zwalniają swoich pracowników.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Chiny wyznaczają nowy kurs gospodarki. Technologia i zielona energia priorytetem
Świat nam się trzęsie w posadach. Tymczasem z jednego miejsca – Pekinu – płyną sygnały, że jest to prawdziwa oaza spokoju i stabilności. Tamtejsze władze starają się pokazać światu, że mimo powszechnych zawirowań idą swoją własną drogą, bez względu na okoliczności. Ale między wierszami można wyczytać sygnały spowolnienia.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Czy nastoletnia córka Kima zostanie dyktatorką Korei Północnej?
Od „ukochanego dziecka” do „szanowanej córki” – coraz więcej sygnałów, że młoda Kim Dzu Ae jest przygotowywana do roli przywódczyni totalitarnego kraju.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Trzy lotniska motorem cargo w Polsce. Co po ataku na Iran?
Cargo w Polsce ma się całkiem dobrze i notuje stałe wzrosty rok do roku. Nadal jest on jednak relatywnie niewielki w skali całej Europy Zachodniej i koncentruje się wokół kilku lotnisk. Teraz dodatkowe zamieszanie dla lotów cargo do Europy może wprowadzić wojna na Bliskim Wschodzie.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nie zawody fizyczne, a białe kołnierzyki. Komu zagraża sztuczna inteligencja? (RAPORT)
Anthropic, amerykańska firma zajmująca się wdrożeniami AI, opublikowała raport o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. Analitycy wymieniają branże, w których już obecnie istnieje potencjał do wykorzystania sztucznej inteligencji. Prognozują przy tym, w których z wymienionych sektorów automatyzacja będzie w stanie wyprzeć ludzką pracę.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dlaczego Izrael uderzył właśnie teraz? Polityczny plan Netanjahu
Dziś, u progu 30. rocznicy sięgnięcia po raz pierwszy po władzę, Benjamin Netanjahu, najdłużej urzędujący premier Izraela, znajduje się w centrum zbrojnej konfrontacji, która niemalże od zawsze stanowiła tło dla jego politycznej kariery i kształtowała jego światopogląd.
06.03.2026