VeloBank ma zgodę KNF na prowadzenie biura maklerskiego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała VeloBankowi zgodę na prowadzenie działalności maklerskiej. Decyzja, poprzedzona sześciomiesięcznym procesem licencyjnym, otwiera bankowi drogę do uruchomienia biura maklerskiego.

Na czele biura maklerskiego VeloBanku stanie Grzegorz Zawada. Zawada ma ponad 28 lat doświadczenia na rynku kapitałowym. Wcześniej kierował Biurem Maklerskim PKO BP, był także wiceprezesem Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

„Nowe biuro będzie fundamentem kompleksowej oferty inwestycyjnej dla klientów detalicznych, w tym segmentu private banking. Zaoferuje możliwość inwestowania w instrumenty notowane na GPW i nowoczesną platformę transakcyjną umożliwiającą szeroki dostęp do instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych" – podał VeloBank w komunikacie.

– Uzyskanie zgody regulacyjnej na uruchomienie biura maklerskiego w VeloBanku to kluczowy etap realizacji naszej strategii kompleksowej obsługi klienta – od bankowości, po doradztwo inwestycyjne. Dzięki temu możemy zapewnić pełne wsparcie inwestorom, w szczególności z segmentu private banking, w tym klientom, którzy dołączą do nas w wyniku przejęcia bankowości detalicznej Citi Handlowego – skomentował prezes VeloBanku Adam Marciniak.

– W obecnym otoczeniu rynkowym kompetentne doradztwo oraz szeroki dostęp do rynków międzynarodowych mają fundamentalne znaczenie dla budowy długoterminowej wartości portfela. Proces licencyjny przebiegał w atmosferze merytorycznej i profesjonalnej współpracy z KNF, a jego sprawne przeprowadzenie potwierdza dojrzałość organizacyjną VeloBanku oraz kompetencje naszego zespołu, który jest gotowy zaoferować klientom najwyższy poziom produktów inwestycyjnych – dodał Marciniak.

VeloBank będzie rozwijał działalność biura maklerskiego etapami

Bank chce zaoferować dostęp do kilkunastu giełd zagranicznych i różnego typu produktów strukturyzowanych. W planach jest także doradztwo inwestycyjne na rynku polskim i zagranicznym, w szczególności w zakresie zagranicznych ETF-ów.

Formuła działania biura ma być rozwijana etapami. Na początku bank zaoferuje portfele modelowe, następnie doradztwo indywidualne oraz narzędzia analityczne dla bardziej aktywnych inwestorów.

– Sama możliwość zawierania transakcji to dziś standard rynkowy. Naszą przewagę chcemy budować na kompetencjach analitycznych i realnym wsparciu klientów w budowie ich strategii inwestycyjnych. To jakość doradztwa, a nie wyłącznie dostęp do platformy, decyduje o długoterminowych wynikach – skomentował Grzegorz Zawada.

Bank planuje rozpocząć działalność operacyjną biura maklerskiego w momencie finalizacji przejęcia klientów detalicznych Citi Handlowego, co jest przewidziane na połowę 2026 roku. W perspektywie najbliższych dwóch-trzech lat VeloBank, będzie koncentrować się na klientach indywidualnych i private banking.