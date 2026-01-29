Kategoria artykułu: Biznes
Velvet Care zainwestuje blisko 500 mln zł. „Celem jest wzrost o co najmniej 40 proc. w ciągu trzech lat”
– Szukamy mocy produkcyjnych oraz atrakcyjnych lokalizacji, które umożliwią nam dalszą ekspansję eksportową. Aby zdobywać kolejne rynki, musimy być blisko nich. Specyfika naszej kategorii polega na tym, że bliskość rynku jest kluczowa, ponieważ koszty logistyczne mają ogromne znaczenie. Dziś rynek niemiecki jest naszym absolutnym priorytetem, dlatego budujemy fabrykę papieru toaletowego przy zachodniej granicy Polski – mówi Paweł Bajorek, prezes Velvet Care.
29.01.2026, 17:55
– Najważniejszym projektem inwestycyjnym jest dla nas obecnie budowa nowego zakładu produkcyjnego w Sulęcinie. Kupiliśmy tam grunt, wybudowaliśmy już halę i inwestujemy w linie przetwórcze. Budujemy fabrykę przy zachodniej granicy Polski, co bezpośrednio wpisuje się w strategię rozwoju na rynku niemieckim. W tym roku planujemy uruchomienie pierwszych linii przetwórczych. W ciągu najbliższych trzech lat zainwestujemy tam niemal 500 mln zł – mówi Paweł Bajorek, prezes Velvet Care. Fot. materiały prasowe Velvet Care
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest wartość i potencjał rozwoju rynku papieru toaletowego w Polsce i na świecie.
- Jakie plany ma spółka Velvet Care. Ile wyda na inwestycje w najbliższych latach.
- Jaka jest strategia eksportowa Velvet Care.