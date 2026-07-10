Visa kończy prace nad agentem AI do robienia zakupów. „To pierwsze takie wdrożenie” (WYWIAD)
W ciągu kilku tygodni Visa wspólnie z partnerem pokaże pierwszego agenta AI, który przeprowadzi klienta przez cały proces zakupowy, włącznie z płatnością – ujawnia Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visy w Polsce. W wywiadzie przedstawia swoją wizję zakupów on-line.
10.07.2026, 05:30
Mateusz Oleksy uważa, że internet będzie coraz bardziej oparty na delegowaniu zadań. – Zamiast samodzielnie porównywać ceny i przeklikiwać strony, wydamy polecenia agentowi AI – przekonuje dyrektor generalny Visa w Polsce. Fot. materiały prasowe Visa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego tradycyjne przeglądanie e-sklepów odejdzie do lamusa.
- Jak bardzo samodzielny jest polski oddział Visy wobec centrali w San Francisco.
- Dlaczego Mateusz Oleksy uważa agentów AI za czwartą erę płatności bezgotówkowych.