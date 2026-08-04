Warszawska giełda goni rekord za rekordem. Dzień na GPW 4 sierpnia 2026 r.
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych minęła pod znakiem rekordów. Zarówno WIG, jak i WIG20 oraz mWIG40 ustanowiły nowe szczyty notowań. Z grona największych spółek najlepiej poradził sobie KGHM.
04.08.2026, 18:04
WIG i WIG20 znalazły się we wtorek na historycznych szczytach. Na zdjęciu siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakich poziomach zakończyły sesję główne indeksy GPW.
- Jakie nastroje dominowały wśród inwestorów podczas wtorkowej sesji.
- Które spółki z WIG20 zaliczyły największe wzrosty, a które największe przeceny.