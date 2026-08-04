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Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Warszawska giełda goni rekord za rekordem. Dzień na GPW 4 sierpnia 2026 r.

Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych minęła pod znakiem rekordów. Zarówno WIG, jak i WIG20 oraz mWIG40 ustanowiły nowe szczyty notowań. Z grona największych spółek najlepiej poradził sobie KGHM.

Alan Bartman - autor artykułu - profil
04.08.2026, 18:04
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
WIG i WIG20 znalazły się we wtorek na historycznych szczytach. Na zdjęciu siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Na jakich poziomach zakończyły sesję główne indeksy GPW.
  2. Jakie nastroje dominowały wśród inwestorów podczas wtorkowej sesji.
  3. Które spółki z WIG20 zaliczyły największe wzrosty, a które największe przeceny.
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Hossa na warszawskim parkiecie trwa. Wtorkowa sesja przyniosła nowe szczyty głównych wskaźników giełdowych. WIG wzrósł o 2,06 proc., wspinając się tym samym na poziom 151 485,19 pkt. WIG20 – indeks skupiający 20 największych spółek GPW – trzeci dzień z rzędu zamknął handel rekordem. We wtorek wzrost wyniósł 1,35 proc. i wywindował wartość do 3996,45 pkt.

Także najwyższy w historii poziom ustanowił mWIG40, którego dzienny wzrost wyniósł 1,68 proc., co dało wartość 10 543,78 pkt. Podobny wynik osiągnął sWIG80 – notowania indeksu wzrosły o 1,62 proc. do wartości 31 368,01 pkt. Nie jest to jednak rekord, ponieważ ten padł 2 czerwca 2026 r. i wyniósł 32 635,25 pkt.

Zdaniem Rafała Sadocha, analityka BM mBanku, warszawska giełda korzysta z popytu na ryzyko, któremu wiatr w żagle daje amerykański rynek. „Sezon wyników w Stanach Zjednoczonych rozwiał obawy inwestorów co do wysokich wycen spółek sektora technologicznego. Większość spółek raportuje wyniki lepsze od oczekiwań” – powiedział ekspert w rozmowie z PAP Biznes.

„Na to nakłada się deeskalacja na linii Stany Zjednoczone–Iran. W weekend prezydent Donald Trump zakomunikował, że odwołał duży atak na Iran, i teraz słyszymy, że niebawem może nastąpić całkowite otwarcie cieśniny Ormuz. To jest dodatkowy czynnik, który wspiera ryzykowne aktywa” – dodał Sadoch. Analityk nawiązał do deklaracji sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta, który w rozmowie z CNBC przyznał, że jest szansa na otwarcie „dziś lub jutro” cieśniny kontrolowanej przez Iran.

Rekordy padają także w USA. Po poniedziałkowej sesji na Wall Street indeks Dow Jones, w skład którego wchodzi 30 największych spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie i NASDAQ, osiągnął szczyt na poziomie 53 216 pkt, a na tym nie poprzestanie, bo w czasie trwającego wtorkowego handlu zyskuje już 2,53 proc.

„Nowe szczyty widzieliśmy też w Europie, np. niemieckiego DAX-a. Możemy zatem powiedzieć, że hossa trwa mimo okresu wakacyjnego” – powiedział Sadoch.

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WIG20. KGHM i PGE napędzają wzrost indeksu

Dobra passa nie ominęła spółek notowanych w WIG20. Spośród 20 największych tylko cztery firmy odnotowały spadek wartości akcji. Wśród nich największy dotyczył Dino, którego kurs obniżył się o 1,42 proc. Na minusie sesję zakończyły także Orlen (-1,34 proc.), LPP (-0,27 proc.) oraz Żabka (-0,16 proc.).

Czynnikiem, który mógł obniżyć wartość akcji Orlenu, była taniejąca ropa na międzynarodowych rynkach. Ropa Brent potaniała od rana o 4 proc., do 80,41 dolarów za baryłkę. Z kolei ropa WTI straciła 5,18 proc., kosztując już 76,18 dolarów za baryłkę. Z kolei notowania Żabki spadły do ceny 31,45 zł za walor. Inwestorzy nie chcą płacić więcej, ponieważ kanadyjska spółka Couche-Tard zapowiedziała, że wykupi polską sieć, dając 32 zł za akcję.

Wśród spółek, które odnotowały największy dzienny wzrost, prym wiódł KGHM. Kurs górniczego giganta wzrósł o 8,37 proc. Zainteresowanie spółką jest powiązane z ceną miedzi, a ta zwyżkowała we wtorek o ok. 1,6 proc. i przekroczyła poziom 14 tys. dolarów za tonę.

Drugi co do wielkości wynik osiągnęły akcje PGE, które wzrosły o 6,13 proc., choć w ciągu dnia nie wydarzyło się nic konkretnego, co mogłoby mieć wpływ na wartość spółki. Dobry dzień miał także sektor bankowy. Notowania mBanku wzrosły najmocniej, bo o 5,73 proc., następnie dużo zyskało Pekao (3,53 proc.) oraz Alior (3,38 proc.). Solidne wyniki odnotowały też Erste BP (1,94 proc.) oraz PKO BP (2,50 proc.).

Ostatnia z wymienionych spółek cieszyła się zainteresowaniem inwestorów, ponieważ zbliża się termin wypłaty dywidendy. Zarząd PKO BP zatwierdził plan wypłaty 6,14 zł za walor. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 5 sierpnia, a termin jej wypłaty to 13 sierpnia 2026 r. Wracając jednak do całego sektora, indeks WIG-Banki także odnotował rekordową sesję, zamykając dzień 2,78 proc. na plusie i osiągając wartość 26 214,27 pkt.

Główne wnioski

  1. Wtorkowa sesja na GPW zakończyła się ustanowieniem nowych rekordów przez główne indeksy warszawskiego parkietu – WIG; WIG20 oraz mWIG40 osiągnęły historyczne maksima. Wyjątkiem pozostawał sWIG80, który mimo silnego wzrostu nie przebił swojego rekordu z 2 czerwca 2026 r. Zdaniem analityka Rafała Sadocha, za dobrą koniunkturą stoi poprawa globalnych nastrojów inwestorów, wspierana przez lepsze od oczekiwań wyniki amerykańskich spółek technologicznych oraz zmniejszenie napięć geopolitycznych.
  2. Największy wpływ na wzrost WIG20 miały akcje KGHM i PGE. KGHM zyskał 8,37 proc., czemu sprzyjał wzrost cen miedzi powyżej 14 tys. dolarów za tonę. Silnie rosły także notowania spółek z sektora bankowego, w tym mBanku, Pekao, Aliora, Erste BP i PKO BP. Jednocześnie część największych spółek zakończyła sesję na minusie. Największy spadek odnotowało Dino, a w dół znalazły się również akcje Orlenu, LPP i Żabki.
  3. Rekordowy poziom osiągnął wczoraj amerykański indeks Dow Jones, skupiający 30 największych spółek z USA, a dzisiaj w trakcie sesji poprawiał ten wynik. Najwyższą wartość osiągnął też niemiecki indeks DAX.