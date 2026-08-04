Warszawska giełda goni rekord za rekordem. Dzień na GPW 4 sierpnia 2026 r.

Hossa na warszawskim parkiecie trwa. Wtorkowa sesja przyniosła nowe szczyty głównych wskaźników giełdowych. WIG wzrósł o 2,06 proc., wspinając się tym samym na poziom 151 485,19 pkt. WIG20 – indeks skupiający 20 największych spółek GPW – trzeci dzień z rzędu zamknął handel rekordem. We wtorek wzrost wyniósł 1,35 proc. i wywindował wartość do 3996,45 pkt.

Także najwyższy w historii poziom ustanowił mWIG40, którego dzienny wzrost wyniósł 1,68 proc., co dało wartość 10 543,78 pkt. Podobny wynik osiągnął sWIG80 – notowania indeksu wzrosły o 1,62 proc. do wartości 31 368,01 pkt. Nie jest to jednak rekord, ponieważ ten padł 2 czerwca 2026 r. i wyniósł 32 635,25 pkt.

Zdaniem Rafała Sadocha, analityka BM mBanku, warszawska giełda korzysta z popytu na ryzyko, któremu wiatr w żagle daje amerykański rynek. „Sezon wyników w Stanach Zjednoczonych rozwiał obawy inwestorów co do wysokich wycen spółek sektora technologicznego. Większość spółek raportuje wyniki lepsze od oczekiwań” – powiedział ekspert w rozmowie z PAP Biznes.

„Na to nakłada się deeskalacja na linii Stany Zjednoczone–Iran. W weekend prezydent Donald Trump zakomunikował, że odwołał duży atak na Iran, i teraz słyszymy, że niebawem może nastąpić całkowite otwarcie cieśniny Ormuz. To jest dodatkowy czynnik, który wspiera ryzykowne aktywa” – dodał Sadoch. Analityk nawiązał do deklaracji sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta, który w rozmowie z CNBC przyznał, że jest szansa na otwarcie „dziś lub jutro” cieśniny kontrolowanej przez Iran.

Rekordy padają także w USA. Po poniedziałkowej sesji na Wall Street indeks Dow Jones, w skład którego wchodzi 30 największych spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie i NASDAQ, osiągnął szczyt na poziomie 53 216 pkt, a na tym nie poprzestanie, bo w czasie trwającego wtorkowego handlu zyskuje już 2,53 proc.

„Nowe szczyty widzieliśmy też w Europie, np. niemieckiego DAX-a. Możemy zatem powiedzieć, że hossa trwa mimo okresu wakacyjnego” – powiedział Sadoch.

WIG20. KGHM i PGE napędzają wzrost indeksu

Dobra passa nie ominęła spółek notowanych w WIG20. Spośród 20 największych tylko cztery firmy odnotowały spadek wartości akcji. Wśród nich największy dotyczył Dino, którego kurs obniżył się o 1,42 proc. Na minusie sesję zakończyły także Orlen (-1,34 proc.), LPP (-0,27 proc.) oraz Żabka (-0,16 proc.).

Czynnikiem, który mógł obniżyć wartość akcji Orlenu, była taniejąca ropa na międzynarodowych rynkach. Ropa Brent potaniała od rana o 4 proc., do 80,41 dolarów za baryłkę. Z kolei ropa WTI straciła 5,18 proc., kosztując już 76,18 dolarów za baryłkę. Z kolei notowania Żabki spadły do ceny 31,45 zł za walor. Inwestorzy nie chcą płacić więcej, ponieważ kanadyjska spółka Couche-Tard zapowiedziała, że wykupi polską sieć, dając 32 zł za akcję.

Wśród spółek, które odnotowały największy dzienny wzrost, prym wiódł KGHM. Kurs górniczego giganta wzrósł o 8,37 proc. Zainteresowanie spółką jest powiązane z ceną miedzi, a ta zwyżkowała we wtorek o ok. 1,6 proc. i przekroczyła poziom 14 tys. dolarów za tonę.

Drugi co do wielkości wynik osiągnęły akcje PGE, które wzrosły o 6,13 proc., choć w ciągu dnia nie wydarzyło się nic konkretnego, co mogłoby mieć wpływ na wartość spółki. Dobry dzień miał także sektor bankowy. Notowania mBanku wzrosły najmocniej, bo o 5,73 proc., następnie dużo zyskało Pekao (3,53 proc.) oraz Alior (3,38 proc.). Solidne wyniki odnotowały też Erste BP (1,94 proc.) oraz PKO BP (2,50 proc.).

Ostatnia z wymienionych spółek cieszyła się zainteresowaniem inwestorów, ponieważ zbliża się termin wypłaty dywidendy. Zarząd PKO BP zatwierdził plan wypłaty 6,14 zł za walor. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 5 sierpnia, a termin jej wypłaty to 13 sierpnia 2026 r. Wracając jednak do całego sektora, indeks WIG-Banki także odnotował rekordową sesję, zamykając dzień 2,78 proc. na plusie i osiągając wartość 26 214,27 pkt.