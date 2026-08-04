Tak Couche-Tard podbił świat. 5 rzeczy, które warto wiedzieć o nowym właścicielu Żabki
Przejęcie Żabki to kolejna akwizycja Couche-Tard. Kanadyjska spółka specjalizuje się w dużych transakcjach. Dzięki nim zmieniła się z małej lokalnej sieci w globalnego potentata. Ma historię pełną wzlotów i upadków.
04.08.2026, 05:40
Żabka nie jest pierwszą dużą europejską siecią, którą Couche-Tard wziął na celownik. Kilka lat temu próbował kupić spółkę Carrefour, ale bezskutecznie. Fot. Graham Hughes/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego przejęcia od ponad 40 lat są fundamentem sukcesu Alimentation Couche Tard.
- Jak Alain Bouchard zbudował jedną z największych sieci convenience na świecie, zaczynając od pracy u konkurencji.
- Co łączy nowego właściciela Żabki z właścicielem 7 Eleven.