Siła kobiet, vol. 2
Kategoria artykułu: Sport
Ważne, by porażki nie wpędzały w asekuranctwo. Natalia Partyka o tajnikach tenisa stołowego
Na sześć złotych medali paraolimpijskich pracowała latami, trenując przez sześć dni w tygodniu po pięć, sześć lub osiem godzin dziennie. – W tenisie stołowym mamy chyba milion technik – mówi Natalia Partyka. Rozmawiamy także o psychologii, a pojawia się nawet Timothéego Chalameta.
31.07.2026, 03:08
Natalia Partyka mówi: „Wiele osób wspomina, że bardzo dobrze grało w tenisa stołowego w czasach szkolnych. Ale to nieprawda”.
Fot. Tasos Katopodis/Getty Images
Fot. Tasos Katopodis/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak trenują tenisiści stołowi.
- Jaki film o tenisie stołowym trafił do kin pod koniec ubiegłego roku.
- Jak Natalia Partyka radziła sobie ze stresem w kluczowych momentach meczów.