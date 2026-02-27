Kategoria artykułu: Polityka
Ważne nowości w ramach SAFE ucieszą marynarzy i lotników. „Ich wojna o informację trwa bez przerwy”
Znamy wstępną listę systemów, na które mają być przeznaczone środki z instrumentu SAFE. Najwięcej - co nie jest zaskakujące - z tortu wojska lądowe i powietrzne. Ale dobre wieści usłyszy także Marynarka Wojenna RP, która może dostać nowy okręt hydrograficzny.
Ujawniono część planów zakupowych z instrumentu SAFE. Dobre wieści dla wojsk lądowych, powietrznych i Marynarki Wojennej RP (Fot. X/MON)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie systemy obronne mają być finansowane z SAFE.
- Kto w armii (i przemyśle) zyska najwięcej.
- Jakie nowości pojawiły się w stosunku do wcześniej znanych ustaleń.