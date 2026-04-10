Węgry przed ważnym wyborem. Dlaczego mimo korzystnych sondaży opozycja może wygrać, ale zarazem przegrać?
Przed Węgrami najbardziej zacięte i najważniejsze wybory w ostatnich kilkudziesięciu latach. Na chwilę przed głosowaniem wciąż trudno wytypować zwycięzcę. Faworyzujący Fidesz system wyborczy niweluje przewagę TISZY w sondażach niezależnych ośrodków. Mimo to zdaniem ekspertów XYZ bliższa zwycięstwa jest opozycja.
10.04.2026, 04:45
W sondażowniach niezależnych TISZA Pétera Magyara prowadzi ze zdecydowaną przewagą nad Fideszem. W badaniach sondażowni rządowych z kolei to Fidesz prowadzi z kilkuprocentową przewagą. Jednak nawet w przypadku zdecydowanej przewagi w wyborach Péter Magyar może nie zostać nowym premierem. Fot. Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są rozbieżności sondażowe w poparciu dla Fideszu i TISZY.
- W jaki sposób ordynacja wyborcza faworyzuje partię rządzącą Węgrami.
- Kto zdaniem ekspertów jest bliższy zwycięstwa w najbliższą niedzielę.