Wehikuł R+ stawia na deeptech i dual-use. Zainwestował w amerykański startup
Startup z sektora obrony Vatn Systems zamknął rundę A o wartości 60 mln dolarów. Przyciągnął kapitał z USA i Azji, a jedynym inwestorem z Europy został polski R+ Family Office zarządzany przez Mateusza Bodio.
27.02.2026, 05:00
Vatn Systems, spółka rozwijająca autonomiczne pojazdy podwodne (UAVs), pozyskała kapitał na dalszy rozwój. W jej technologię dual-use uwierzyli międzynarodowi inwestorzy, w tym także R+ Family Office. Fot. materiały prasowe, Vatv Systems
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego amerykański startup obronny Vatn Systems przyciągnął 60 mln dolarów kapitału, a jedynym europejskim inwestorem w rundzie został R+ Family Office.
- Czy rosnące napięcia geopolityczne sprawiają, że deeptech i technologie dual-use stają się jednym z najważniejszych kierunków globalnej alokacji kapitału venture capital.
- Z jakimi efektami R+ Family Office odnajduje się w tej dynamicznie rozwijającej się przestrzeni rynku.