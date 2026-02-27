Wehikuł R+ stawia na deeptech i dual-use. Zainwestował w amerykański startup

W związku z napięciami geopolitycznymi w wielu regionach świata na znaczeniu zyskują rozwiązania obronne oraz technologie podwójnego zastosowania – militarnego i cywilnego (dual-use). Do firm z tego sektora płyną zamówienia rządowe, co przyciąga uwagę także funduszy i wehikułów venture capital (VC) poszukujących projektów o wysokim potencjale skalowania na rynkach międzynarodowych. Do firm trafia tym samym coraz więcej inwestorskiego kapitału.

60 mln dolarów w rundzie A dla Vant Systems

O pozyskaniu 60 mln dolarów w rundzie A poinformował amerykański startup obronny Vant Systems (formalnie transakcja została zrealizowana pod koniec 2025 r.).

Strukturę finansowania zdominował kapitał amerykański i azjatycki. Liderem rundy był fundusz Bravo Victor Venture Capital. Wśród inwestorów znaleźli się również: Lockheed Martin Ventures, Hanwha Systems, Geodesic Capital oraz Airbus Ventures.

Do grona inwestorów dołączył także polski R+ Family Office – jedyny w tej rundzie podmiot z Europy, założony i zarządzany przez Mateusza Bodio.

Wcześniej, czyli w listopadzie 2024 r., spółka informowała o pozyskaniu 13 mln dolarów w nadsubskrybowanej rundzie seed, co zwiększyło łączną wartość zebranego kapitału do 16,5 mln dolarów.

Pojazdy podwodne i skalowalna produkcja

Celem Nelsona Millsa, współzałożyciela i dyrektora generalnego Vatn Systems, jak sam mówi, jest redefinicja działań wojennych na morzu przez budowę niskokosztowych, szybkich i autonomicznych pojazdów podwodnych, możliwych do wdrażania na szeroką skalę.

Spółka rozwija więc autonomiczne pojazdy podwodne (AUV), które mogą być wykorzystywane w operacjach morskich oraz ochronie infrastruktury krytycznej – w tym energetycznej i telekomunikacyjnej.

Jak wskazuje Mateusz Bodio, Vatn Systems, który powstał w kwietniu 2023 r., szybko testował prototypy AUV. W lipcu 2025 r. dostarczył już 12 pojazdów klientom rządowym. Do końca 2026 r. planowane jest skalowanie produkcji do dziesiątek tysięcy sztuk rocznie.

Spółka zatrudnia obecnie ok. 80 osób, głównie inżynierów, posiada fabrykę w Rhode Island, trzy patenty oraz złożone zamówienia na kilkadziesiąt milionów dolarów. W 2026 r. przeprowadziła akwizycję Crewless Marine.

Warto wiedzieć Zapotrzebowanie na deeptech i dual-use W raporcie „Transakcje na polskim rynku VC 2025” przygotowanym przez PFR Ventures oraz Inovo.vc wskazano, że wartość transakcji w obszarze technologii deeptech w latach 2019-2025 osiągnęła poziom zbliżony do 5 mld zł. Cytowany w raporcie Jarosław Pilarczyk, partner w Balnord, doprecyzowuje, że na tę kwotę składa się około 200 transakcji. Zauważa również, że polski, szeroko rozumiany sektor deeptech ma szansę na międzynarodowy sukces. Jak wskazuje, 30 proc. tego kapitału trafia jednak do technologii niedostępnych w Europie. – Gdy spojrzymy na megarundy, dominują tam technologie strategiczne. To nie przypadek. Dual-use łączy rynek komercyjny z obronnym. To rosnący segment niemożliwy do outsourcowania poza NATO – wskazuje Jarosław Pilarczyk. XYZ

Międzynarodowe wsparcie dla technologii

Vatn buduje flotę skalowalnych, modularnych UAVs. Zamiast pojedynczych, bardzo drogich platform, firma stawia na dużą liczbę autonomicznych dronów podwodnych zdolnych do działania rojowego, które mogą funkcjonować masowo i efektywnie kosztowo.

Jednym z kluczowych elementów technologii jest autorski system nawigacji inercyjnej INStinct. W środowisku pozbawionym GPS precyzyjne określanie pozycji stanowi jedno z największych wyzwań. Opracowane rozwiązanie bazuje na analizie ruchu i zapewnia wysoką dokładność przy niższych kosztach niż tradycyjne systemy, otwierając drogę do budowy skalowalnych sieci podwodnych.

Spółka rozwija również strategiczne partnerstwo z Palantir Technologies w zakresie integracji danych operacyjnych i analityki, wzmacniając zdolności autonomiczne w złożonych środowiskach operacyjnych.

Vatn Systems jest także członkiem programu NATO DIANA – inicjatywy NATO wspierającej spółki dual-use i obronne w państwach sojuszniczych. W akceleracji biorą udział spółki, których technologie uznawane są za potencjalnie perspektywiczne w obszarze bezpieczeństwa transatlantyckiego.

Pozyskany przez Vatn Systems kapitał zostanie przeznaczony na zwiększenie mocy produkcyjnych, rozwój autonomii i systemów nawigacyjnych oraz ekspansję międzynarodową.

Warto wiedzieć Zagraniczne transakcje polskich zespołów inwestycyjnych Niewiele polskich zespołów inwestycyjnych angażuje się w rundy zagranicznych inwestorów, zwłaszcza spoza Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie z roku na rok rośnie zarówno liczba, jak i wartość inwestycji funduszy zarządzanych przez Polaków w zagraniczne startupy. Z danych przedstawionych w raporcie „Transakcje na polskim rynku VC 2025”, opracowanym przez PFR Ventures oraz Inovo.vc, wynika, że w 2025 r. wartość inwestycji polskich zespołów w zagraniczne spółki osiągnęła 546 mln zł. Pieniądze trafiły do 86 firm, co oznacza wyraźny wzrost wobec wcześniejszych lat. Autorzy raportu wskazują również, że w zagranicznych inwestycjach polskich funduszy szczególnie widoczne były technologie kosmiczne. Zrealizowano łącznie osiem transakcji w spółkach z obszaru SpaceTech, co stanowiło około jednej dziesiątej wszystkich inwestycji. Segment technologii dronowych uzyskał finansowanie w pięciu transakcjach. Taki rozkład inwestycji wskazuje na rosnące zainteresowanie projektami o potencjale dual-use (podwójnego zastosowania: militarnego i cywilnego). XYZ

R+ stawia na deep tech i rynek USA

Fundusze i wehikuły VC zarządzane przez polskich menedżerów wciąż stosunkowo rzadko uczestniczą w zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich i zachodnioeuropejskich transakcjach VC. R+ – określany przez założyciela jako europejski multi family office – koncentruje się na inwestycjach w obszarze deep tech, dual-use oraz technologii obronnych.

Podmiot nastawia się w dużym stopniu na inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Wspiera tamtejsze spółki w rozwoju i ekspansji m.in. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Geopolityka przestała być ryzykiem „na marginesie”, stała się natomiast trwałym driverem alokacji kapitału publicznego, co tworzy wieloletni, strukturalny popyt i wysokie bariery wejścia dla nowych graczy. W perspektywie 5-10 lat to właśnie deeptech dual-use będzie budował europejsko-amerykańskie czempiony o realnej sile strategicznej – mówi Mateusz Bodio.

Jak wskazuje, w ramach wehikułu R+ zrealizowano kilkanaście inwestycji – głównie w USA, ale również w Europie i Australii. Większość transakcji była niepubliczna. Wśród koinwestorów znajdują się m.in. rodzina Walenbergów (właściciele SAAB), Sequoia, a16z, Nvidia, Lux Capital, Gradient Ventures czy Founders Fund. Tickety inwestycyjne R+ mieszczą się w przedziale od 1 do 5 mln dolarów.