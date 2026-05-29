Więcej nadzoru, więcej bezpieczeństwa. ICEYE i GISPartner łączą siły

GISPartner, wiodący polski dostawca rozwiązań z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS), podpisał umowę o współpracy z firmą ICEYE. Celem partnerstwa jest dostarczanie zarządcom infrastruktury oraz przedsiębiorstwom aktualnych danych i narzędzi umożliwiających jej bieżące monitorowanie.

W ramach partnerstwa rozwiązania ICEYE zostaną zintegrowane z produktami GISPartner. W tym z platformą iMapCLOUD. Umożliwi to klientom monitorowanie obiektów, ocenę ryzyka oraz wsparcie procesów decyzyjnych. I to niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia.

Polsko-fińskiego ICEYE nie trzeba szeroko reklamować. To firma od lat dostarczająca innowacyjne rozwiązania małych satelitów opartych na technologii obrazowania radarowego. Dzięki temu są one mniejsze - a przede wszystkim o wiele tańsze - od dużych i zabójczo drogich satelitów optoelektronicznych. Wrocławski GISPartner to duża firma, zajmująca się projektowaniem oraz produkcją systemów rozpoznania satelitarnego.

Monitoring infrastruktury i środowiska naturalnego

Obrazowanie satelitarne jest potrzebne każdemu krajowi, zarówno do monitorowania skutków zmian klimatycznych, jak i – szczególnie obecnie – do nadzoru infrastruktury. Także tej najważniejszej dla państwa, m.in. energetycznej i transportowej.

Jej pogarszający się stan techniczny stawia jej zarządców, dostawców usług i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem przed coraz większymi wyzwaniami. A sprostanie im wymaga stałego dostępu do aktualnych danych.

Z tego względu współpraca obu spółek może pomóc wielu podmiotom. Z różnych sektorów: energetyki, gospodarki wodnej, transportu, telekomunikacji oraz ubezpieczeń. Może im ułatwić podejmowanie szybszych i lepszych decyzji w oparciu o dane satelitarne. Kluczowym obszarem partnerstwa będzie cyfrowe zarządzanie zasobami wodnymi oraz monitorowanie zagrożeń powodziowych.

Krok do cyfrowej suwerenności

To także całkiem spory krok do powiększania ważnego obszaru, jakim jest suwerenność cyfrowa. O tym mówi w rozmowie z XYZ wiceprezes zarządu GISPartner, Marcin Bajtek. Wskazuje, że podpisane porozumienie to dla jego firmy bardzo ważny krok i „efekt fantastycznej współpracy" między zespołami obu firm.

– Jako lider technologiczny w swojej branży szczególnie cenimy partnerów, z którymi łączy nas podobne podejście do innowacji, odpowiedzialności i budowania wartości dla klientów. Będąc firmą opartą w 100 proc. na polskim kapitale i oferującą suwerenne technologicznie rozwiązania, cieszymy się, że mamy okazję budować partnerstwo z podmiotem o silnym polskim DNA — mówi Marcin Bajtek.

Wiceprezes GISPartner wskazuje zarazem, że w obliczu rosnącego znaczenia danych satelitarnych, monitoringu infrastruktury i zarządzania ryzykiem, a także wyzwań związanych ze zmianami klimatu, firmy widzą bardzo duży potencjał dla wspólnych działań.

– Z perspektywy GISPartner partnerstwo dobrze wpisuje się w kierunek naszego rozwoju jako dostawcy rozwiązań wspierających szeroko rozumiane bezpieczeństwo - administracji, infrastruktury krytycznej i biznesu. Szczególnie w czasach, w których coraz większe znaczenie zyskują technologie dual use wspierające zarówno zastosowania cywilne, jak i obszary związane z obronnością i odpornością państwa - mówi dalej wiceprezes.

Wierzy także, że ta współpraca przyniesie Polsce konkretne korzyści. Jakie? Wzmocnienie krajowych kompetencji w obszarze analizy danych satelitarnych czy zwiększenie niezależności technologicznej. Pozwoli szybciej rozwijać rozwiązania wspierające bezpieczeństwo infrastruktury, a także poprawi zdolności zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i odporności państwa.

„Szybciej podejmować decyzje"

Na koniec wskazuje też na istotną kwestię: partnerstwo z ICEYE wpisuje się również w strategię ekspansji firmy poza Polskę i zwiększa globalny potencjał firmy.

Z optymizmem patrzą w przyszłość także władze IECEY Polska . Witold Witkowicz, prezes spółki, mówi XYZ, że jego firma pomaga instytucjom i firmom na całym świecie monitorować infrastrukturę i oceniać skutki zdarzeń takich jak np. powodzie. Ich satelity mogą obserwować obiekty regularnie, niezależnie od warunków atmosferycznych i przez całą dobę.

– Pozwala to wychwytywać zmiany i szybko reagować. Nasze dane od lat wspierają zarządzanie kryzysowe i sektor ubezpieczeń. Dzięki współpracy z GISPartner dostarczymy te informacje polskim operatorom infrastruktury z różnych branż w ramach jednej platformy, która ułatwi bieżący monitoring i szybsze podejmowanie decyzji – wskazuje Witold Witkowicz.

Satelity i przekształcanie danych: kooperacja potencjalnie udana

ICEYE zarządza największą na świecie konstelacją satelitów radarowych SAR. Do maja 2026 r. firma umieściła na orbicie ponad 70 satelitów. Zarówno w ramach rozbudowy własnej konstelacji jak i systemów satelitarnych swoich klientów.

Konstelacja ICEYE umożliwia stałą obserwację Ziemi niezależnie od pogody i pory doby. Technologia ta wspiera reagowanie na sytuacje kryzysowe, ochronę infrastruktury oraz monitorowanie ryzyka. Korzystają z niej instytucje rządowe i firmy na całym świecie.



GISPartner z kolei specjalizuje się w przekształcaniu dużych zbiorów danych przestrzennych i satelitarnych w narzędzia operacyjne. Przykładem tego jest wkład firmy w rozwój Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, tworzonego przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA).

– Operatorzy odpowiedzialni za infrastrukturę krytyczną coraz częściej potrzebują aktualnych i wiarygodnych informacji, które wesprą ich w podejmowaniu codziennych decyzji – przekazał w komunikacie Andy Read, wiceprezes ICEYE ds. rozwiązań rządowych.



