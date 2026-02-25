Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Wietrzenie w innowacjach. Będzie remanent kolejnego kluczowego obszaru
Ministerstwo Rozwoju bierze na tapet kolejny element ekosystemu podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. Po uruchomieniu konsultacji nad nową strategią dla startupów przyszedł czas na ewaluację systemu ulg na B+R.
25.02.2026, 04:30
Najwięcej, bo aż 31 proc. CBR działa w sektorze IT, robotyki i transformacji cyfrowej, podaje MRiT. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym są CBR i dlaczego Ministerstwo Rozwoju zajmuje się ich ewaluacją właśnie teraz.
- Jakie zmiany rekomendują laboratoria i firmy, by usprawnić funkcjonowanie CBR.
- Dlaczego ten sam pakiet ulg B+R jednym firmom się opłaca, a innym nie.