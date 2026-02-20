Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nowa strategia dla startupów jeszcze w tym roku. Oto co rekomenduje branża
Jeszcze w tym roku chcemy przedstawić wizję dla startupów – zapowiada ministerstwo rozwoju. W resorcie ma też wreszcie powstać strategia dla sektora kosmicznego – Polska dotychczas nie miała żadnej.
20.02.2026, 05:50
Branża zaleca koordynację rozwiązań dla startupów dziś rozłożonych między różnymi ministerstwami i agencjami. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie pomysły na nową strategię dla startupów ma resort rozwoju.
- Co rekomendują przedstawiciele branży, którzy biorą udział w warsztatach.
- Jakie nowe rozwiązania finansowe mogą wejść do obiegu na polskim rynku.