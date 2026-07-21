WIG bije kolejny rekord, KGHM liderem WIG20. Dzień na GPW 21 lipca 2026 r.
Główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych ponownie ustanowił swój historyczny rekord. Bliski tego wyczynu był też WIG20, choć nieco mu zabrakło. Spośród spółek najlepiej poradził sobie KGHM.
Najwyższy dzienny wzrost spośród spółek WIG20 we wtorek odnotowały akcje KGHM. Na zdjęciu wejście do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegła wtorkowa sesja na GPW.
- Ile brakuje WIG20 do rekordowego poziomu.
- Kurs której spółki spośród WIG20 urósł najbardziej, a notowania której w największym stopniu spadły.