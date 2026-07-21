WIG bije kolejny rekord, KGHM liderem WIG20. Dzień na GPW 21 lipca 2026 r.

WIG, czyli główny indeks warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, osiągnął kolejny rekordowy poziom na zamknięciu. Na koniec wtorkowej sesji jego wartość wyniosła 144 649,25 pkt, co przełożyło się na dzienny wzrost o 1,42 proc. Dla obserwatorów polskiej giełdy ta wiadomość to jednak żaden news. Od początku 2025 r., z drobnymi przerwami, wartość indeksu stale rośnie i informacje o rekordach są dość częste. Dość wspomnieć, że blisko półtora roku temu WIG osiągał wartość zbliżoną do 80 tys. pkt, czyli o 45 proc. mniej niż dzisiaj.

Pewną nowością może być za to rekordowy wynik osiągnięty przez indeks zrzeszający 20 największych spółek GPW. WIG20 wtorkową sesję zamknął będąc na poziomie 3851,48 pkt., co dało 1,78 proc. dziennego wzrostu. Taka wartość nie jest jeszcze najwyższą w historii, bo tę indeks osiągnął 29 października 2007 r. – mowa tu o 3940 pkt. Jednak jak trend się utrzyma, rekord będzie na wyciągnięcie ręki.

A zdaniem Przemysława Smolińskiego, analityka Biura Maklerskiego PKO BP, sytuacja na warszawskim parkiecie polepszyła się. „WIG20 wybił się powyżej kluczowego oporu z połowy czerwca. Indeks miał problem, żeby zdecydowanie wyjść górą z kilkumiesięcznej konsolidacji, natomiast przełamanie tego oporu postawiło kropkę nad i” – powiedział ekspert w rozmowie z PAP Biznes.

„W drugiej połowie ubiegłego tygodnia indeks wykonał ruch powrotny, natomiast dzisiaj próbuje kontynuować trend wzrostowy. W obecnej chwili testuje lokalne maksimum właśnie z połowy ubiegłego tygodnia, którego przełamanie potwierdziłoby dalszy ruch w górę w ramach długoterminowego trendu wzrostowego” – dodał. Jak wyjaśnił, kluczowy poziom dla WIG20 znajduje się na ok. 3700–3738 pkt. Dopóki indeks znajduje się powyżej tej strefy, to „rozgrywamy scenariusz wzrostowy”. Dopiero zejście poniżej byłoby sygnałem alarmowym.

Nieco wolniej w czasie wtorkowej sesji rosły mniejsze indeksy. mWIG40 zakończył dzisiejszy handel będąc 0,56 proc. na plusie, dobijając do poziomu 10 010,75 pkt. Z kolei sWIG80 wzrósł o 0,18 proc., do poziomu 30 581,73 pkt.

WIG20 – KGHM liderem dziennego wzrostu

Dobry dzienny wynik WIG20 rozłożył się niemal równomiernie po większości spółek indeksu. Warto tu jednak wymienić lidera, którym okazał się kurs KGHM. Notowania górniczego giganta wzrosły we wtorek o 4,43 proc.

W nieco wolniejszym stopniu podrożały akcje Żabki. Kurs detalisty osiągnął 2,98 proc. dziennego wzrostu. Podium zamknął natomiast Erste Bank ze wzrostem o 2,72 proc.

W pozostałych przypadkach kurs rósł w tempie ok. 1–2 proc., choć zdarzały się bardziej umiarkowane wyniki jak wzrost o 0,18 proc. akcji Alior Banku czy o 0,20 proc. notowań spółki LPP.

Na dwadzieścia spółek tylko dwie odnotowały we wtorek straty. Akcje Dino straciły na wartości o 0,40 proc. Podobna sytuacja miała miejsce na akcjach Modivo, które obniżyły się o 0,55 proc.