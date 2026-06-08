Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG nieznacznie w górę, akcje KGHM w dół. Dzień na GPW 8 czerwca 2026 r.
Na początku tygodnia na warszawskiej giełdzie przeważał umiarkowany optymizm. Główne indeksy wzrosły, choć nieznacznie, ale nie wszyscy będą mile wspominać poniedziałkową sesję. Spośród dwudziestu największych spółek na GPW wartość siedmiu skurczyła się.
Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW w poniedziałek 8 czerwca 2026 r.
- Co wpłynęło na sytuację na warszawskiej giełdzie.
- Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.