Były prezes PGZ i wiceprezes KGHM dołączył do Grupy Virtus

Rada nadzorcza Grupy Virtus powołała Andrzeja Kensboka na wiceprezesa spółki z dniem 8 czerwca 2026 r. Andrzej Kensbok w swojej karierze był m. in. prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) oraz wiceprezesem KGHM i Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

W ramach nowej funkcji menedżer będzie odpowiadać za finansowanie i rozwój przedsięwzięć Grupy Virtus związanych z odzyskiem surowców krytycznych z odpadów przemysłowych.

Andrzej Kensbok „łączy perspektywę inwestycyjną i finansową z głębokim zrozumieniem realiów produkcji metali oraz wyzwań transformacji surowcowej i energetycznej, wspierając budowę modeli przychodowych, struktur kapitałowych oraz partnerstw przemysłowych niezbędnych do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i bezpieczeństwa surowcowego" – podaje spółka.

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W swojej karierze Andrzej Kensbok pracował w międzynarodowych koncernach i firmach doradczych. Na wczesnym etapie kariery był konsultantem w Bain & Company. Przez kilkanaście lat pełnił funkcje dyrektorskie w Polsce, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii w PepsiCo. Był także wiceprezesem tej firmy w Europie Wschodniej.

Znaczną część kariery związał z sektorem górnictwa i metali. Był m. in. wiceprezesem zarządu ds. finansowych w KGHM Polska Miedź. Wcześniej pełnił funkcję prezesa KGHM International w Toronto, gdzie zarządzał międzynarodowymi aktywami wydobywczymi koncernu w Ameryce Północnej.

Był także wiceprezesem ds. inwestycji w spółce Gaz-System, gdzie kierował projektem budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Gdańsku. W latach 2020–2021 był prezesem zarządu PGZ, a w latach 2017–2019 – wiceprezesem ARP.

Zasiadał także w organach nadzorczych spółek przemysłowych i infrastrukturalnych. W latach 2018–2024 pełnił między innymi funkcję przewodniczącego rady nadzorczej PKP.

Menedżer jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz programu MBA w INSEAD Business School we Francji, jednej z najlepszych uczelni biznesowych w Europie.

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