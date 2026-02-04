Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 i WIG kolejny raz z rekordami. Kurs Dino Polska i Orlen mocno w górę. Dzień na GPW 4 lutego 2026 r.
Indeks szerokiego rynku WIG i indeks WIG20, obejmujący dwadzieścia największych spółek notowanych na GPW, wzrosły na zamknięciu. W ciągu dnia obydwa indeksy osiągnęły swoje rekordy. WIG przebił poziom 128 tys. punktów, a WIG20 osiągnął najwyższy poziom od 18 lat. Zniżkował za to mWIG40, ciągnięty w dół przez Asseco Poland, które traciło na fali przeceny spółek technologicznych na światowych rynkach.
Indeks WIG20 na zamknięciu w środę 4 lutego wyniósł 3457,14 pkt., Fot. PAP/ Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wartości na zamknięciu miały główne indeksy giełdowe GPW.
- Co stało za spadkiem zanotowanym przez mWIG40.
- Czy obecne wartości indeksów mogą sugerować, że zbliża się korekta na rynku.