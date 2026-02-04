Zysk netto Santander Bank Polska w IV kwartale 2025 r. powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Santander Bank Polska przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kwartale 2025 r. wzrósł do 1 mld 838,4 mln zł z 913,4 mln zł rok wcześniej – poinformował bank we wstępnych wynikach. Zysk okazał się 14,2 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 1 mld 609,5 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do zysku netto banku w IV kwartale 2025 r. wahały się od 1 mld 398,1 mln zł do 1 mld 845 mln zł.

Wyniki finansowe Santander Bank Polska w IV kwartale 2025 r.

Zysk netto Santander Bank Polska w IV kwartale 2025 r. wzrósł 101,3 proc. rok do roku i spadł 2,7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik odsetkowy wyniósł 3 mld 153,9 mln zł i był zgodny z konsensusem na poziomie 3 mld 155,2 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 1,5 proc. rok do roku i był niższy o 1,3 proc. m/m.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 751,8 mln zł, co oznacza, że był o 1,1 proc. powyżej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes (743,7 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 7,8 proc. rok do roku i był wyższy o 3,7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty ogółem były na poziomie 1 mld 186,6 mln zł, czyli były o 1,3 proc. niższe od konsensusu na poziomie 1 mld 202,1 mln zł. Koszty ogółem wzrosły 14,2 proc. rok do roku i wzrosły 7 proc. m/m.

Saldo rezerw wyniosło 146,4 mln zł i było o 22,9 proc. niższe od konsensusu na poziomie 189,7 mln zł. Saldo rezerw wzrosło 82,2 proc. rok do roku i spadło 25,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Wpływ kosztów zmiany nazwy na wynik w 2026 to ok. 250 mln zł

Santander Bank Polska szacuje wpływ kosztów rebrandingu na Erste Bank Polska na wyniki w 2026 r. na około 250 mln zł – poinformował bank w prezentacji.

Od 9 stycznia Santander Bank Polska, trzeci największy bank w Polsce pod względem wartości aktywów, ma nowego głównego akcjonariusza – Erste Group. Grupa Santander i Erste Group potwierdziły wówczas finalizację transakcji zakupu 49 proc. akcji Santander Bank Polska i 50 proc. akcji Santander TFI i tym samym Santander Bank Polska dołączył do austriackiej grupy finansowej Erste.

Pod koniec stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska zdecydowało o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana marki obejmie także spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander”, z wyłączeniem Santander Consumer Bank w Polsce ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do grupy Santander.

Według wcześniejszych informacji proces zmiany marki bank rozpocznie w drugim kwartale 2026 r.

Źródło: PAP