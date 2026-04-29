WIG20 i WIG przerwały serię spadków. Notowania giełdowe z 29 kwietnia 2026 r.

Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2757,68 pkt, co oznacza spadek o 0,07 proc. względem poprzedniego zamknięcia (2763,64 pkt). WIG20 nieznacznie wzrósł o 0,05 proc., z 3524,00 pkt do 3503,71 pkt.

W ślad za największymi spółkami podążył WIG30, który zyskał 0,09 proc., kończąc notowania na poziomie 4440,35 pkt wobec wcześniejszych 4456,67 pkt. Szeroki rynek także był na plusie – indeks WIG wzrósł o 0,12 proc., do 129035,25 pkt.

mWIG40 zyskał 0,46 proc., rosnąc do 8960,77 pkt, natomiast sWIG80 zanotował wzrost o 0,04 proc., kończąc sesję na poziomie 30875,73 pkt.

Analityk: na wykresie mamy siedem czarnych świec pod rząd

– Od prawie dwóch tygodni na warszawskiej giełdzie trwa korekta. Najsilniej dotknęła spółki z WIG20, które też wcześniej najsilniej zwyżkowały, więc nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. Inwestorzy realizują zyski – tłumaczy PAP Biznes Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP.

"To, co może zwracać uwagę, to nieprzerwana seria spadków na WIG20, na wykresie mamy siedem czarnych świec pod rząd. Jednoznaczność tego ruchu jest zastanawiająca. Gdyby ten ostatni ruch spadkowy na WIG20 nie był taki jednostajny, to przywiązywałbym do niego trochę mniejszą wagę. Natomiast spadki były może nie bardzo silne, ale zdecydowane" – dodał.

Jego zdaniem, WIG20 znalazł się w okolicach przełamanych oporów na poziomie szczytów z początku roku. I tak długo, jak pozostaje powyżej nich, to spadki to zwykła korekta. – Natomiast już zejście poniżej tych poziomów zaczynałoby przechylać szalę prawdopodobieństwa w kierunku trwałego zakończenia wzrostu i powrotu do konsolidacji – ocenia. Pierwszą strefą wsparcia dla indeksu WIG20 jest poziom ok. 3.460–3.480 pkt, a kolejną to 3.360 pkt. Uważa jednak, że na razie rynek broni się przed zakończeniem wzrostów.

Wśród blue chipów najlepiej radzi sobie PGE

Jednym z liderów wzrostów na GPW jest Cyfrowy Polsat. Firma podała przed sesją, że w czwartym kwartale 2025 skorygowana EBITDA wyniosła 718,3 mln zł, a przychody to 3.771,6 mln zł. Analitycy zaś oczekiwali 704,7 mln zł skorygowanej EBITDA oraz 3.735 mln zł przychodów. Jesienią spółka ma też ogłosić nową, długoterminową strategię. Nic więc dziwnego, że akcje spółki szły w górę aż o 9,9 proc.

Z kolei wśród blue chipów najmocniej w górę idzie PGE (o 3,6 proc.) oraz Orlen (o 3 proc.). Koncern naftowy zdecydował się bowiem ogłosić najwyższą dywidendę w historii – 8 zł na akcję, łącznie 9,3 mld zł. W dół za to idzie pięć spółek. Najmocniej spadał kurs Żabki (o 1,7 proc.). I to mimo tego, że skorygowana EBITDA w wysokości 674 mln zł za pierwszy kwartał była dużo wyższa od tej, której oczekiwali analitycy (641,2 mln zł).

W mWIG40 w górę o 3 proc. idzie Creotech Instruments. Spółka znalazła się wśród sygnatariuszy listu intencyjnego projektu, zakładającego budowę regionalnego systemu współdzielenia danych satelitarnych. Z kolei na szerokim rynku w górę idzie (o ponad 5 proc.) Creotech Quantum. Po sesji 29 kwietnia spółka zastąpi Mabion w indeksie sWIG80. Firma zadebiutowała na GPW 17 kwietnia. To spółka wydzielona z Creotech Instruments, która ma zająć się technologią kwantową.