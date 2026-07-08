WIG20 traci, KGHM mocno w dół. Dzień na GPW 8 lipca 2026 r.
Warszawska giełda pozostaje pod wpływem wydarzeń geopolitycznych, które ponownie zwiększyły nerwowość na światowych rynkach. Indeks WIG20 spadł ostatecznie o 0,05 proc., a najmocniejsze przeceny objęły akcje KGHM.
Po południu sytuacja na giełdzie częściowo się poprawiła. Zdaniem analityka mogło to wynikać z informacji, że Trump nie powtórzył swoich wcześniejszych ostrych wypowiedzi podczas spotkania przywódców państw NATO. Fot PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak geopolityczne napięcia wokół USA i Iranu wpłynęły na nastroje inwestorów na GPW.
- Które spółki z WIG20 zyskiwały, a które najmocniej traciły podczas sesji.
- Jakie wyniki i informacje ze spółek przyciągnęły uwagę rynku.