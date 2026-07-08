WIG20 traci, KGHM mocno w dół. Dzień na GPW 8 lipca 2026 r.

Indeks największych spółek WIG20 zniżkował o 0,05 proc. do 3.672,54 pkt. WIG stracił 0,06 proc. i wynosił 139.057,96 pkt. Z kolei mWIG40 rósł o 0,23 proc. do 9.791,14 pkt., a sWIG80 spadł o 0,47 proc. do 30.802,67 pkt.

Analitycy wskazują, że przebieg środowej sesji ponownie determinują przede wszystkim czynniki polityczne. „Z całą mocą wrócił temat geopolityki w związku ze szczytem NATO i wypowiedziami Trumpa” – powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko, makler i analityk DM BOŚ.

Rynki reagują na napięcia wokół USA i Iranu

Nastroje pogorszyły się po wypowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie. Trump poinformował, że jego zdaniem wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Wcześniej, mimo obowiązującego zawieszenia broni, doszło do ponownych ataków obu stron.

Według Konrada Ryczki poranna przecena na rynkach była reakcją na zaskoczenie inwestorów. Jak ocenił, wcześniej rynek zakładał, że porozumienie między USA a Iranem będzie trwałe. Analityk zaznaczył jednak, że inwestorzy nie zakładają obecnie powrotu do pełnoskalowego konfliktu, lecz traktują wydarzenia jako epizod eskalacyjny.

Po południu sytuacja na giełdzie częściowo się poprawiła. Zdaniem analityka mogło to wynikać z informacji, że Trump nie powtórzył swoich wcześniejszych ostrych wypowiedzi podczas spotkania przywódców państw NATO. „Było dość nerwowo na rynkach” – wskazał Ryczko.

Wśród największych spółek z indeksu WIG20 najlepiej radził sobie Orlen, którego akcje urosły o 3,51 proc. Kurs spółki zyskiwał od początku sesji w związku ze wzrostem cen ropy naftowej. Kontrakty na ropę WTI na sierpień zwyżkowały o 5,55 proc. do 74,39 dol. za baryłkę, a futures na Brent rosły o 5,8 proc. do 78,43 dol. za baryłkę.

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski poinformował, że rząd analizuje sytuację na rynku paliw. Jak przekazał, jeśli dane dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie pokażą konieczność ponownego zajęcia się pakietem CPN, resort podejmie takie działania.

Pozytywnie wyróżniał się Alior Bank, którego kurs urósł o 1,38 proc. Zwyżkowały również akcje PKO BP, Banku Pekao i Allegro, jednak skala wzrostów nie przekraczała 1,5 proc.

Największym obciążeniem dla WIG20 pozostawał KGHM, którego akcje straciły 6,69 proc. To druga z rzędu spadkowa sesja dla spółki. Przecena była związana ze spadkiem notowań miedzi na giełdzie metali LME w Londynie.

Poza KGHM zniżkowały także akcje Budimeksu, które spadły o 3,7 proc., oraz Modivo, tracące blisko 1,5 proc. W segmencie średnich spółek prawie 5 proc. stracił Polimex Mostostal, prawie 4 proc. straciła Lubawa, a Rainbow zakończył sesję spadkiem o 3,66 proc.

Na szerokim rynku uwagę zwracały wzrosty Inter Cars (+5,51 proc.), Text (+4,21 proc.) oraz Creotech Instruments (+4,56 proc.). Creotech poinformował o uzyskaniu dwukierunkowej łączności z pierwszym wyniesionym satelitą „Mikroglob-1” oraz odebraniu danych telemetrycznych dotyczących jego podsystemów.

Akcje Auto Partnera rosły o około 1,5 proc. Spółka podała, że w czerwcu 2026 r. wypracowała 439,5 mln zł przychodów, czyli o 15,1 proc. więcej rok do roku. W przeciwnym kierunku poruszały się akcje Huuuge, które w indeksie sWIG80 spadały o ponad 3,5 proc. Spółka poinformowała, że w drugim kwartale 2026 r. osiągnęła 50,9 mln dol. przychodów, o około 13 proc. mniej r/r.

Rosły natomiast akcje VIGO Photonics (+1,85 proc.). Spółka podała, że w drugim kwartale 2026 r. osiągnęła 34,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 70,8 proc. rok do roku i najwyższy kwartalny wynik w historii firmy. Na szerokim rynku 4,82 proc. straciło Grodno, które szacuje, że w roku obrotowym 2025/26 wypracowało 11 mln zł zysku netto, wobec 22,9 mln zł straty rok wcześniej.