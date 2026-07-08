Trump: myślę, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że jego zdaniem wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Dodał, że nie chce mieć nic do czynienia z Irańczykami, bo są to „chorzy ludzie”.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że myśli, iż wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać.. Fot. Alex Wong/Getty Images

Trump wypowiadał się podczas konferencji prasowej w trakcie szczytu NATO w Ankarze. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy, czy porozumienie USA–Iran nadal jest w mocy, prezydent USA wskazał „myślę, że to już koniec. Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia".

– Zaatakowaliśmy wczoraj bardzo niebezpiecznych ludzi z Iranu. To chorzy ludzie, jest z nimi coś nie tak – powiedział Trump o atakach, które USA przeprowadziły na cele w Iranie w nocy z wtorku na środę.

W nocy z wtorku na środę amerykańskie siły zbrojne zaatakowały ponad 80 celów w Iranie. Jak podaje amerykańskie dowództwo, naloty były odpowiedzią na trzy ataki na statki handlowe, do których doszło poprzedniej doby w rejonie cieśniny Ormuz. USA oskarżają o nie Iran, który oficjalnie nie przyznaje się do ataków.

W odpowiedzi na ataki Iran zaatakował bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie i Kuwejcie.

– Denuklearyzujemy ich. To wariaci, nie pozwolimy na to, nie mogą mieć broni jądrowej – dodał prezydent USA o działaniach w Iranie podczas konferencji prasowej.

Wstępne porozumienie między USA a Iranem zostało podpisane w połowie czerwca 2026 r. Umowa zakładała, że państwa w ciągu 60 dni wypracują ostateczne porozumienie. Negocjacje w tej sprawie zostały jednak zawieszone na czas trwających od zeszłego tygodnia i kończących się w czwartek uroczystości pogrzebowych Alego Chameneiego.

Trump zapowiada zerwanie relacji handlowych z Hiszpanią

Trump komentował także relacje USA z NATO. Wskazał, że ma dobre relacje z szefem Sojuszu, Markiem Rutte. Skrytykował jednak organizację.

– Nie jestem zadowolony z NATO, bo nie chcieli nam pomóc (w wojnie z Iranem – red.). Nie potrzebowaliśmy pomocy, ale chciałem zobaczyć, czy nam pomogą – wskazał Donald Trump. Dodał, że szczególnie Hiszpania jest „okropnym partnerem w NATO".

Prezydent USA oświadczył także, że polecił sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej między USA a tym krajem.

Trump już wcześniej groził zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią. W marcu, krótko po ataku USA na Iran, który rozpoczął wojnę na Bliskim Wschodzie, wskazał, że nie jest zadowolony z tego, że Hiszpania nie zwiększa wydatków na obronność i odmówiła Amerykanom wykorzystania baz wojskowych do działań ofensywnych przeciw Iranowi.

Źródło: PAP/XYZ