Własne technologie wynoszenia satelitów i dual-use. Powstał Program Badań Kosmicznych na 2,4 mld zł
Sieć Badawcza Łukasiewicz ogłosiła 10-letni Program Badań Kosmicznych. Zakłada realizację kilkudziesięciu projektów badawczych. Ma także wspierać rozwój technologii o podwójnym zastosowaniu. Pozostawia otwartą furtkę do współpracy z firmami.
10.03.2026, 16:00
Sieć Badawcza Łukasiewicz została zaangażowana w realizację wieloletniego Programu Badań Kosmicznych. Celem jest zwiększenie konkurencyjności sektora kosmicznego, jak również poziomu obronnosci kraju. Fot. tifonimages/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie technologie kosmiczne Polska chce rozwijać w ramach nowego Programu Badań Kosmicznych.
- Czy dzięki współpracy instytutów badawczych, a także firm prywatnych, możliwe będzie stworzenie polskich systemów wynoszenia satelitów na orbitę.
- Jak technologie kosmiczne rozwijane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz mogą wzmocnić bezpieczeństwo i zdolności obronne państwa.