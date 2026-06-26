Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wśród inwestorów rosną nastroje pesymistyczne. Notowania GPW 26 czerwca 2026
Piątkowa sesja zakończyła się spadkami. Wśród blue chipów rosły tylko dwie spółki. Do tego analitycy ostrzegają, że rosną nastroje niedźwiedzie wśród inwestorów.
26.06.2026, 17:51
Choć odsetek inwestorów z nastrojami optymistycznymi wciąż przeważa, to coraz bardziej na warszawskiej giełdzie rosną nastroje pesymistyczne. Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które spółki z blue chipów najmocniej traciły i co stało za przeceną Modivo oraz CD Projektu.
- Dlaczego spadają notowania Orlenu i KGHM oraz jaki wpływ mają na to ceny ropy i miedzi.
- Które spółki z blue chipów zyskały na sesji i co stało za wynikami Grupy Kęty.