Wśród inwestorów rosną nastroje pesymistyczne. Notowania GPW 26 czerwca 2026

Na warszawskiej giełdzie sesja zakończyła się przeceną na wszystkich głównych indeksach. Szeroki WIG spadł o 0,59 proc., do 135 508,71 pkt., z 135 165,90 pkt. wcześniej. Najmocniej wśród benchmarków zniżkował WIG20, tracąc 0,73 proc. i osiągając poziom 3591,66 pkt. wobec 3572,30 pkt.

Indeks blue chipów WIG30 obniżył się o 0,65 proc., do 4553,02 pkt. z 4540,26 pkt., a WIG140 stracił 0,60 proc., zjeżdżając do 2634,09 pkt. wobec 2627,38 pkt.

Spośród indeksów segmentowych mWIG40 zniżkował o 0,25 proc., do 9461,63 pkt. z 9428,04 pkt., a sWIG80 spadł o 0,49 proc., do 30 694,11 pkt. wobec 30 547,99 pkt. Najmniejszą przecenę odnotował WIGdivplus – jego spadek wyniósł 0,26 proc., do 2868,16 pkt. z 2866,50 pkt.

O godz. 16.15 WIG20 spadał o 0,6 proc. do 3575 pkt., a WIG szedł w dół o 0,5 proc. do 135 258 pkt. mWIG40 zniżkował o 0,3 proc. do 9426 pkt., a sWIG80 spadał o 0,3 proc. i wynosił 30 616 pkt.

Rośnie odsetek inwestorów pesymistycznych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych opublikowało odczyt Indeksu Nastrojów Inwestorów (INI). Według analityka XTB Eryka Szmyda wynika z niego, że maleje przewaga optymistów nad pesymistami. Odsetek inwestorów oczekujących wzrostów to obecnie 44 proc. (wzrost o 0,4 p.p. w porównaniu do poprzedniego tygodnia).

„Znacznie bardziej zauważalna jest jednak zmiana po stronie niedźwiedzi. Odsetek inwestorów spodziewających się spadków wzrasta o 2,7 pkt. proc., do 30 proc., podczas gdy udział inwestorów neutralnych spada z 29,1 proc. do 26 proc. Taka struktura odpowiedzi sugeruje, że część uczestników rynku przestaje oczekiwać przedłużającej się konsolidacji i zaczyna zajmować bardziej zdecydowane stanowisko" – napisał analityk.

„W ostatnim tygodniu większa grupa inwestorów przechodzi z obozu neutralnego do pesymistycznego, co może świadczyć o rosnących obawach dotyczących krótkoterminowych perspektyw rynku. Jednocześnie warto zauważyć, że byki nadal pozostają największą grupą uczestników badania, co oznacza, że długoterminowy optymizm wobec polskiego rynku akcji nie zanika. Rosnący udział niedźwiedzi może jednak przełożyć się na większą ostrożność inwestorów oraz wzrost zmienności notowań w przypadku pojawienia się negatywnych impulsów makroekonomicznych lub geopolitycznych" – zauważył analityk.

Wśród blue chipów najmocniej spadało Modivo

Modivo szło w dół najszybciej z blue chipów (spadek o 3,6 proc.). Walne zgromadzenie nie zdecydowało się bowiem na przeznaczenie zysku za rok obrotowy na dywidendę, trafi on w całości na kapitał zapasowy. O 2,4 proc. spadał też CD Projekt. To czwarta zniżka z rzędu, a kurs sięgnął rocznego minimum (211,3). Kurs tej firmy idzie w dół od dwóch miesięcy i spadł już o prawie 24 proc.

W WIG20 źle też radziły sobie Orlen (-1,9 proc.) i KGHM (-1,5 proc.). Od 15 czerwca kurs paliwowego giganta spadł łącznie o 15 proc. Z kolei KGHM spadł od 18 czerwca o ok. 16 proc. Jednocześnie jednak od początku roku do czwartkowego zamknięcia kurs miedziowej spółki wzrósł łącznie o ponad 17 proc.

Giełdowa sytuacja tych firm to efekt spadających cen ropy i miedzi. Ropa poszła w miesiąc w dół o prawie 29 proc. – to efekt negocjacji pokojowych i tymczasowego porozumienia USA z Iranem, które doprowadziło do otwarcia cieśniny Ormuz, czyli morskiego szlaku transportowego z Zatoki Perskiej.

O 2 proc. przeceniono też akcje Dino, a o 1 proc. Allegro. W przypadku giganta e-commerce spadki to efekt czwartkowego ogłoszenia skupu akcji własnych za ok. 800 mln zł.

Wśród blue chipów rosły tylko Kęty (+3,4 proc.) i Żabka (1,7 proc.). Grupa Kęty szacuje, że w II kw. 2026 r. miała 234 mln zł zysku netto j.d. oraz 375 mln zł EBITDA. Konsensus PAP Biznes zakładał tymczasem 210,8 mln zł zysku netto i 340 mln zł EBITDA.

Wśród spółek notowanych w mWIG40 najmocniej spadają XTB i JSW, po ok. 2,5 proc. O ponad 2 proc. idą też w dół Voxel i Vercom.

Z kolei w sWIG80 najsłabsza jest Creotech Quantum. Jej kurs idzie w dół aż o ponad 7 proc. Akcje Creotech Quantum spadają od 1 czerwca. Jednak od debiutu 17 kwietnia kurs tej firmy zdrożał o ponad 125 proc.