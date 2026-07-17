Kategoria artykułu: Polityka
Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm poparł Sylwię Gregorczyk-Abram
Ponad połowa posłów zagłosowała za wyborem Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. – W momencie, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich składa ślubowanie, chowa wszystkie swoje przekonania do kieszeni – deklarowała po głosowaniu prawniczka.
17.07.2026, 14:22
Sylwia Gregorczyk-Abram otrzymała poparcie od 233 posłów. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
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