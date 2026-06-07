Kategorie artykułu: Kultura Lifestyle
Wyjątkowy jubileusz w Warszawie. Najstarsza galeria sztuki współczesnej kończy 70 lat
30 czerwca 2026 roku minie 70 lat od pierwszej wystawy galerii Staromiejskiego Domu Kultury przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Funkcjonująca wówczas pod nazwą Galeria Krzywe Koło była pierwszą powojenną galerią sztuki w Polsce, która skupiała się na sztuce progresywnej, awangardowej i zaangażowanej społecznie.
07.06.2026, 05:30
Prace Klaudii Figury będzie można zobaczyć podczas jubileuszowej wystawy w Galerii Promocyjnej. Fot. archiwum prywatne
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniała się przez 70 lat Galeria Promocyjna.
- Jak będzie wyglądać jubileuszowa wystawa najstarszej galerii sztuki współczesnej w Warszawie.
- Którzy znani dziś artyści wystawiali swoje pierwsze prace w galerii.