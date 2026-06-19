Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
Wyścig w amerykańskiej bazie wojskowej. Jazda 300 km/h między samolotami
Czynna baza amerykańskiej Marynarki Wojennej zmieniła się w tor wyścigowy. Wkrótce odbędą się tam zmagania serii NASCAR, transmitowane prosto z lotniskowca. Impreza na cześć urodzin USA to istny koszmar logistyczny. Może jednak okazać się wielkim sukcesem, jeśli… nie dojdzie do nowego konfliktu zbrojnego.
19.06.2026, 03:00
Równo rok temu o tej porze kierowcy NASCAR ścigali się ulicami deszczowego Chicago. Teraz będą rywalizować w bazie wojskowej w słonecznym San Diego. Fot. Meg Oliphant/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego NASCAR zdecydowało się zorganizować wyścig w aktywnej bazie wojskowej Coronado.
- Jak powstawał tor wyścigowy na terenie objętym wojskowymi ograniczeniami.
- Jak konflikty zbrojne i kwestie bezpieczeństwa wpłynęły na organizację wydarzenia.