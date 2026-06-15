Lewis Hamilton odzyskał prędkość. Pora zapiąć pasy

Niespełna rok temu Lewis Hamilton mówił o sobie, iż „jest bezużyteczny, absolutnie do niczego”. Były to obrazki uderzające – rekordzista w liczbie wygranych wyścigów w Formule 1 otwarcie mówił o swojej bezradności.

Sezon 2025 brytyjski mistrz zakończył na szóstym miejscu, a co jeszcze bardziej bolesne, z partnerem z zespołu przegrał o prawie 100 punktów. Jeździli takimi samymi bolidami, ale Hamilton znacznie wolniej.

Wielki powrót Lewisa Hamiltona

Po siedmiu wyścigach obecnego sezonu (nie jest to jeszcze półmetek) 41-letni Lewis Hamilton wyprzedza tego samego partnera z Ferrari o 40 pkt. On zdobył ich 115, a 28-letni Monakijczyk Charles Leclrec – 75.

Oczywiście przed obecnym sezonem zaszły w Formule 1 duże zmiany, a wprowadzenie nowej technologii wiąże się z wymogiem nieco innego sposobu jazdy w niektórych momentach. Ale dlaczego to 41-letni weteran poradził sobie lepiej w nowych warunkach?

Warto wiedzieć Punktacja w Formule 1 Za zwycięstwo w wyścigu kierowca otrzymuje 25 punktów, za drugie miejsce – 18, a za trzecie – 15. Kierowca czwarty na mecie dostaje 12 punktów, piąty – 10. A 10. – tylko punkt (to ostatnia punktowana pozycja). XYZ

W niedzielę w Barcelonie Lewis Hamilton został pierwszym kierowcą od 1994 r., który wygrał wyścig F1 w wieku ponad 40. lat. Odniósł 106. zwycięstwo w karierze. 105. miało miejsce w lipcu 2024 r., a rekord wszech czasów – 91 zwycięstw Michaela Schumachera – Brytyjczyk pobił znacznie wcześniej.

Lewis Hamilton świętujący zwycięstwo z zespołem Ferrari. Fot. Andy Hone/LAT Images/Getty Images

Niedzielne zwycięstwo Lewisa Hamiltona jest zwieńczeniem jego powrotu do wielkiej formy – w dwóch poprzednich wyścigach sezonu był dwukrotnie drugi. Nieoczekiwanie to on stał się głównym rywalem Włocha Kimiego Antonellego, kierowcy Mercedesa, lidera klasyfikacji mistrzostw świata.

Nastoletni lider

Kimi Antonelli zaczął sezon od drugiego miejsca, a następnie wygrał pięć wyścigów z rzędu. W Barcelonie przez awarię bolidu nie zdobył żadnych punktów. Ale w klasyfikacji mistrzostw prowadzi wyraźnie, wyprzedza Hamiltona o 41 pkt.

Niezwykłe zwycięstwa Kimiego Antonellego wywołały zachwyt w F1, ponieważ mówimy o kierowcy, który dopiero w sierpniu skończy 20 lat. Ale też teraz jego wiek dodaje smaku rywalizacji o mistrzostwo – kibice zapytają pewnie, czy ktoś tak młody na pewno będzie w stanie wytrzymać presję oraz nacisk ze strony rywali.

Kimi Antonelli wygrał pięć z siedmiu wyścigów obecnego sezonu. Fot. Kym Illman/Getty Images

Dla kogo mistrzostwo?

Naciera nie tylko Hamilton, starszy o 21 lat siedmiokrotny mistrz świata. Trzecie miejsce w klasyfikacji mistrzostw zajmuje George Russell, partner Antonellego z Mercedesa. Do niego traci 50 punktów, a do Hamiltona – dziewięć.

Gdy było już jasne, jak mocny będzie Mercedes, to właśnie Russell był typowany do mistrzostwa. Ma już sporo doświadczenia, to jego ósmy sezon w Formule 1. Ambicji także mu nie brakuje, o czym dobrze wiedzą polscy kibice – w swoim debiutanckim sezonie w F1 Russell jeździł w Williamsie z Robertem Kubicą, i chociaż ich auta niemal zawsze znajdowały się na końcu stawki. To Brytyjczyk od czasu do czasu dopytywał zespół, jak duża jest jego przewaga nad Polakiem. W poprzednim sezonie pokonał debiutanta Antonellego o prawie 170 punktów, a teraz, gdy szansa na mistrzostwo jest olbrzymia, to przegrywa…

Zły na siebie jest także Charles Leclerc, partner Lewisa Hamiltona z Ferrari, czwarty w klasyfikacji generalnej. Piąty jest, tuż za Leclerkiem, Lando Norris z McLarena, mistrz świata z ubiegłego roku.

Kolejny wyścig odbędzie się 28 czerwca w Austrii, a następny – tydzień później w Wielkiej Brytanii, kraju Hamiltona, na słynnym torze Silverstone. Niezależnie od pogody, temperatura może być tam piekielnie wysoka – zwłaszcza jeśli Lewis Hamilton również w Austrii zdoła zmniejszyć stratę do Antonellego.

„Może dziewczyna pomaga?”

Słowem: obecny sezon może być pełen fajerwerków. A powrót Lewisa Hamiltona do wielkiej formy jest zupełnie hollywoodzki. Na dobre i na złe – bo przy tej okazji co chwilę pojawia się też narracja nieco „ryzykowna” w kontekście obowiązującej poprawności politycznej. Ale, tak czy owak, filmowa.

– Może dziewczyna pomaga? – powiedział w niedzielę po zwycięstwie Hamiltona Toto Wolff, szef Mercedesa.

Doskonale wie, co działa na kibiców, wie też, że Formuła 1 to nie tylko sport, lecz także marka – i blichtr z tym związany. Jeśli w ten sposób popatrzymy na F1, to Lewis Hamilton oddaje swojemu sportowi niezłą przysługę, wdając się w związek z Kim Kardashian, najsłynniejszą celebrytką na świecie.

Oficjalnie niczego nie potwierdzają, ale, jak mówią kibice, sprawa wydaje się jasna. Niektórzy kibice F1 zresztą triumfalnie teraz mogą przywoływać swoje wpisy sprzed kilku miesięcy, w których, widząc Hamiltona i Kardashian, prognozowali z przymrużeniem oka, iż Brytyjczyk może w nowej sytuacji znów być diabelsko szybkim kierowcą. To nie pierwszy jego tak głośny związek.

„Od Kim dla Kimiego”

Kim Kardashian do świata Formuły 1 wchodzi z wdziękiem. I oczywiście jest filmowo. Gdy tydzień przed wyścigiem w Barcelonie oklaskiwała stojącego na podium Lewisa Hamiltona, ten, świętując, spryskał ją nieco szampanem (był drugi, za Antonellim). Celebrytka chciała otrzeć głowę, wzięła leżący nieopodal ręcznik. Okazało się, że należał do Antonellego…

Tydzień później młody Włoch pokazał prezent – nowy ręcznik z podpisem: „Od Kim dla Kimiego”.

Cisza przed burzą?

Kim Kardashian podczas Grand Prix Monaco. Fot. James Sutton/Getty Images