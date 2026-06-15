Kategoria artykułu: Sport
Lewis Hamilton odzyskał prędkość. Pora zapiąć pasy
Lewis Hamilton wygrał po raz pierwszy od dwóch lat i od razu w Formule 1 zrobiło się hollywoodzko. Na dobre, bo oto zaczyna pościg za rywalem młodszym o dwie dekady, i na złe – bo internauci wskazują z rozbawieniem, iż było jasne, że wróci do gry, gdy tylko związał się z Kim Kardashian.
15.06.2026, 20:51
Lewis Hamilton jest rekordzistą Formuły 1 pod względem liczby zwycięstw. W niedzielę wygrał swój 106. wyścig w karierze. Fot. Mark Thompson/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
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